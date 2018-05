El sector tenis de Racing repleto de Menores: se juega el Nacional

En las canchas de tenis del Club Racing se está llevando a cabo el 1° Torneo Nacional de tenis reservado para las categorías menores.

La actividad comenzó el pasado viernes con la inauguración y los primeros partidos y se extenderá hasta el domingo contando con Racing como única sede del certamen.

Con buena cantidad de participantes y organizado por la Federación de Tenis del Centro están en competencia las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Llegaron a la ciudad tenistas de Federación de la Cuenca del Salado y de la Federación Atlántica, además de los jugadores de los distintos clubes de Olavarría.