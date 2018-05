Netflix avisó a sus clientes que cobrará IVA

Netflix comenzó a advertir a los usuarios mediante un mail que a partir de esa fecha, se le aplicará el IVA del 21 % a la venta de su servicio.

"A partir del 27 de junio de 2018, se aplicará el impuesto al valor agregado (IVA) del 21 % a las ventas de servicios digitales en Argentina. Al finalizar el primer período de facturación tras este cambio, verás el impuesto como un cargo independiente en el resumen de la tarjeta", dice el comunicado.

La medida, que fue parte de la reforma tributaria en diciembre, contempla el pago del 21 por ciento por parte de los usuarios a servicios como Netflix, Spotify , pero también a otras prestaciones del segmento on line, tales como antivirus, aplicaciones pagas de la tienda de Google Play y iOS, servicios de streaming de videojuegos, suscripciones como Xbox Live o PlayStation Network, o de almacenamiento como Dropbox, Drive de Google, OneDrive de Microsoft o iCloud de Apple. También aparece Amazon tanto con su propuesta Web Services como con Prime, un abono que sirve para acelerar la entrega de pedidos on line y también para acceder al catálogo ilimitado de series y películas de la tienda minorista on line.

El monto del IVA "será ingresado por el prestatario", pero si hubiera "un intermediario que intervenga en el pago", éste "asumirá el carácter de agente de percepción". Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP ) va a armar y mantener actualizadas listas de prestadores de servicios digitales alcanzados por la normativa.

Para el servicio más popular en el país, el abono básico (una sola pantalla sin HD) será de 10,87 dólares, el estándar costará 13,29 dólares y el premium, 16,92.

