La Municipalidad de Olavarría en conjunto con la Escribanía General de Gobierno e Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires llevarán a cabo un nuevo acto de firma y entrega de escrituras sociales.

Será el próximo viernes 1º de junio desde las 10:00 en el Salón Rivadavia, con la presencia de funcionarios provinciales y autoridades municipales.

En esta oportunidad se firmarán 197 escrituras y se entregaran 64 títulos de propiedad.

Se informó que los citados deberán presentarse a las 09.30 para su acreditación, tanto para el acto de firma o bien de entrega del título de propiedad.

documento de identidad y fotocopia, constancias de CUIL/ CUIT, en caso de estar divorciado copia del acta o sentencia de divorcio y de presentarse en carácter de apoderado deberá acreditar el poder original.

Citación para firma de escrituras

Aduriz Guillermo Oscar y López Natalia Elizabeth; Aguilar Yanina Yesica y Góndola Jorge Luis; Anzoategu Luis Alberto y Heiland Silvia Nelly; Araujo Mónica Graciela; Arbillaga García Mónica Carla y Acosta Cristian Fernando; Aroca Silvana Geraldina y Aroca Gerardo Omar; Aspiroz Norma Isabel (C.) y Ciarpella Sandro Francisco (V.); Avalos José Alberto; Baliño Karina Silvana y Gutiérrez Juan Pablo; Baygorria Carlos Delmiro y Baygorria Stella Maris; Bellinzoni Diego Martin y Muñóz Corina Esther; Benatz Daniel Alfredo; Benedetto José Luis; Blaszuk Jorge; Bourgez César Enrique y Farías Mónica Beatriz; Bravo Delia Beatriz y Leal José Oscar; Buonavena Mercedes Mabel; Burgart Norma Alicia y Arce Eduardo Javier; Bustos Verónica Andrea; Cabrera Juan Carlos y Fredes Nilda Zulma; Caglieris Myriam Grisel; Camino Karina Fabiana y Sosa Jorge Ismael; Canalicchio María Eugenia; Cecarelli Daniel Fernando y Pérez Alejandra Elizabeth; Cetta Nilda Dora (C.) y Ferreri Rubén Oscar (Apod.); Cisneros Isabel Beatriz y Schmidt Gustavo Omar; Coria Natalia Carla María; D’ Agostino Francisco Humberto y Ríos Irma Ester; Del Zotto Alejandra y Pullol Alfredo Teodoro; Do Rosario Morgado Sergio Ramiro (C.), Blanco Claudia Silvana (C.), Do Rosario Morgado Ramiro (V.), Duarte María Eva (V.); Eguren Juan José y Simón María Rosa; Errobidart Ángel Emmanuel (C.) y Rojas María Lorena (V.); Eyheramonho Eduardo Diego (C ) y Bichi Carina Cecilia Elizabeth (Apod.); Fernández Juan Alberto y Lo Bosco María Elena; Fernández María Ester; Fischer Elsa Ester (C. ) y Cocconi Ornella (Apod.); Gala Rodolfo Enrique y Balderrama Miriam Adriana; Gamondi Patricia Elizabet (C.) y Martino Dora Nélida (V); Garay Antonio Horacio (C.), Videla Laura Emilce (C.) y Zariatti Gabriela Noelia (Apod.); Garrido Silvia Noemí; Genta Hugo Daniel; Giménez Sandra Elizabeth y Sánchez Mario Silverio; Gómez Etelvina Beatriz; González Darío Germán (Donat.) y Armendano Débora Daiana; González Estela Mabel; Goyenetche Claudia Faustina; Grunewald María Del Carmen; Heinrich María Rosa y Luluaga Walter Ademar; Herrlein María Julia; Iparraguirre Gustavo Fabián; Iturburua José María y Uribe María Luisa; Kessler Olga Teresa; Larregina Francisco Luis y Garavento Norma Beatriz; Lastra Gustavo Enrique y Vailati Matilde Juana; López Mario Alfredo (C.) y Cisneros Delia Ester (V.); Lora Alejandra Viviana y Garabento Juan José; Luna Marisa Isabel; Maldonado Ramón Ricardo (C.,Apod.); Martin, Eduardo Manuel y Fernández Mónica Silvana; Martin Yonatan Iván y Bonserio Yolanda Mercedes; Martinefsky Claudia Mabel; Mas María Laura; Mendoza Eva Alcira (C.), Pebay Carlos Emanuel (C., ), Jouliá Ricardo Orlando (V.) y Martínez Clotilde (V.); Montero Molina Verónica Isabel; Montero María Elizabet; Morroni Amílcar Omar; Moyano Miryam Adriana y Elías Sergio Raúl; Navarro Mariela Hermida; Navarro Sergio Roberto; Occhi Fernando Martin y Pérez Micaela Daiana; Orden Magdalena Victoria; Ostua Gabriel Elizabeth; Palleros María De Los Ángeles y Urruchua Pedro Oscar; Pastor Nelba Noemí; Paz María Esther; Pedrero Benicio Daniel; Pereyra María Eva; Pirola Carolina Natalín; Raggi Vilma Estela; Ramírez Guillermo Aníbal (C. Apod.) y Arouxet María Candela (Cony.); Rodríguez Martín Miguel; Romero Mauricio Alberto y Pereyra Fabiana Claudia; Rosende Liliana Noemí (C.) y Abraham Alberto Alejandro (C. Apod.); Salías Ana María; Salina María Del Carmen; Sanabria Marta Susana y Vavrín Francisco Martín; Schmidt César Antonio; Selso Dora Edith (C.,Apod.) y Sallies José Miguel (C.,Apod.); Spínola Marcelo Pablo y Dries Silvia Aurora; Tarántola Gustavo Alejandro y Banega Romero Cinthya Diana; Tartuferi Alicia María; Tejeda Vanina y Pereyra José Adrian; Toranza Carina Andrea; Torres Luciana Alejandra y Porcel Néstor Oscar; Vélez Haydee Clotilde; Villagra Graciela Esther y Vivacqua Daniel Omar; Viola Olga Bibiana y Salvareschi Rubén Arturo; Ward María Lujan.

Citación para entregas de escrituras

Los citados deberán presentar documento de identidad y fotocopia.

Abrigo Carlos Javier y Sandoval Susana Raquel; Acosta Mirta Mabel; Aguilar Claudio Rosendo; Aguilar Julia Patricia; Álvarez Casal Erlinda Noemí; Álvarez Daniela Maricel y Vázquez, Omar Eduardo; Ancel Natalia Andrea y Jimpson Eduardo Alfredo; Arauz María Fabiana Elizabeth; Arce Daniel Enrique; Arne María Del Carmen; Arramón María Celia; Asaro Fernando Gabriel y García María De Los Ángeles; Astudillo Elsa Norma y Gil Rogelio Valentín; Bordenave Juan Abel y Pérez Jacqueline Edith; Burelli Andrea Soledad; Carabetta Domingo Antonio y Montenegro Alejandra Josefa; Casanovas Andrea Karina y Sauer Roberto Javier; Cepeda Margarita Noemí y Silverii Aldo Abel; Chasman José Luis y Córdoba Hemilse Beatriz; Chavari Miguel Ángel y Kessler María Celia; Cobio Mario Luis; Colo Norma Susana; Corradi Istillarte Silvina; Cos Sergio Alejandro y Ruiz Mónica Alejandra; D’ Agostino Graciela Inés y Olguín Edgardo Roendo; Díaz Julio; Díaz Lucas Maximiliano; Díaz María Cecilia y Medina Juan Carlos; Esquiros Nélida Argentina; Fernández Carlos Alberto; Freccero Jorge Atilio y Olivera Mirta Nilda; Gamondi Susana Silvia; Garassi Andrea Fabiana; García Norberto Oscar; Maier Juan Carlos y Pili Elena Mercedes; Maillot Zulema Beatriz; Montenegro, Héctor Jorge; Moriones, Natalia Valeria; Olmedo Silvia Beatriz; Osores Pérez Felipe Eduardo; Otermín Gustavo Javier; Pereda Javier Bernardo; Pérez Giannoni Carlos María y Videla Valeria Soledad; Rodríguez Horacio Rubén y Torres Mirta Alicia; Rodríguez Mario Oscar; Rysavy María Elba; Sánchez Mariela Rossana y Yampa Valentín Antonio; Weimann Carlos Alberto.