Lotes de Sierras Bayas: “Con la gestión anterior esto se resolvía en un santiamén”

Así opinó el ex concejal Saúl Bajamón al analizar la situación que atraviesan vecinos de Sierras Bayas y trabajadores mineros que esperan una resolución ante su reclamo de empezar a construir sus viviendas.

Para el referente de la Agrupación Municipal Tierra Techo y Trabajo “si se cumpliera la Ordenanza 3916/2015 De la Gestión Democrática de la Ciudad, Creación del Consejo Local de Vivienda, Hábitat y Derecho a la Ciudad no estarían dando tantas vueltas para empezar a construir, fundamentalmente en lo que hace al funcionamiento del Consejo Local de Viviendas que es el ámbito natural para resolver los problemas que tienen sierrasbayenses y mineros”.

El ex concejal explicó que “con las gestión anterior esto se resolvía en un santiamén, en Sierras Bayas ya estarían construyendo, lo digo por la experiencia de las cooperativas en Hinojo y el Pickelado donde la gente ya está viviendo y se hizo su casa por esfuerzo propio con el apoyo del Estado Nacional, Provincial y Municipal, pero si es por esperar trámites administrativos, hoy esos terrenos estarían llenos de yuyos y ahora hay viviendas”.

Para finalizar expresó: “El gobierno municipal no cumple la normativa de Hábitat, no cumple la de plusvalía, no tienen planes populares de viviendas, llevan 2 años y medio de gestión y poquísimas viviendas nuevas, nosotros en ese tiempo hicimos 400 casas”.