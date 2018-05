“Hay dos imputados, un detenido y hay que ver si hay algún otro involucrado”

Así lo expresó la fiscal Paula Serrano quien brindó este miércoles una conferencia de prensa junto al fiscal general Marcelo Sobrino respecto a la investigación por presuntos casos de abuso. Explicaron que hasta el momento no se difunden nombres “para preservar la intimidad y los derechos de las víctimas” y evitar “a quienes fueron responsables de los hechos deshacerse de pruebas”. El fiscal Sobrino adelantó que la problemática de las bebidas adulteradas con estupefacientes será tema de la reunión del Consejo de Seguridad.

El fiscal General de Azul, Marcelo Sobrino y la titular de la UFI 4 de Olavarría, Paula Serrano brindaron este miércoles una conferencia de prensa para dar información oficial y referirse a la investigación por un presunto abuso de dos menores ocurrido días atrás en Olavarría.

En primer lugar, el Fiscal Marcelo Sobrino, pidió a través de los medios “cuidar a las víctimas. Que las noticias lleguen hasta donde se puede informar. Nombres no vamos a dar porque la ley lo demanda así, en base a las convenciones internacionales y la Ley de Protección de la Mujer y dada la temática que estamos hablando” sostuvo.

En este sentido, Paula Serrano señaló que hasta el momento no se mencionan nombres de los dos imputados “para preservar la intimidad y los derechos de las víctimas. Se busca evitar revictimizarlas. Entiendo que la gente quiera saber quiénes son por prevención pero acá tenemos que priorizar la situación de la víctima y no lo que la gente quiere saber. Comprendo que quieran saber y lo van a saber en el momento procesal indicado. Hay que evitar perjudicar los testimonios y las pruebas que faltan hacer porque cualquier testimonio que demos pueden permitir a quienes fueron responsables de los hechos deshacerse de pruebas” explicó.

Por otra parte, Marcelo Sobrino expresó su preocupación “amén de esta causa en particular respecto al consumo de bebidas preparadas o que no sean destapadas delante de las personas que las van a consumir por la posibilidad de que se incluya – no está confirmado- algún tipo de estupefaciente o droga que haga modificar las conductas de las personas” y adelantó que la problemática será eje de la reunión del Consejo de Seguridad prevista para este miércoles por la tarde.

“Hay que extremar los cuidados y no solamente por esto que está sucediendo en Olavarría sino porque me han llegado datos que en otros lugares a través de redes sociales sobre casos de personas que se han sentido con un estado de euforia distinta a lo que es el consumo de una bebida alcohólica y esa situación de descontrol del cuerpo que hace que necesiten evacuar la orina. Y quedan en una situación de descontrol. Pedimos a los chicos que tengan mucho cuidado. Lo mejor es que le destapen las bebidas delante de ellos” agregó el Fiscal general de Azul.

En este caso presumiblemente ha ocurrido algo de estas características. Hay que corroborarlo

Por su parte, la fiscal Paula Serrano se refirió a la investigación: “Tenemos una víctima identificada y de las declaraciones testimoniales que tenemos que tomar podrían surgir más víctimas del mismo hecho. Al margen de otras situaciones en otros bares y en otros días”.

“Son menores que salieron a bailar a un boliche. Llegaron temprano y en la barra había tragos servidos, que los tomaron y perdieron el control de su cuerpo sin tener amnesia. Fueron llevados a un lugar donde sucedieron las agresiones sexuales” dijo.

Comentó que existen “otras denuncias tanto de menores como mayores que por haber concurrido en bares y se han sentido de una manera que no era normal a como se han sentido a otras veces que han tomado alcohol. Que no han llegado a ser situaciones de abuso porque se fueron a sus casas por cómo se sentían”.

Hay dos imputados, un detenido y hay que ver si hay alguna otra persona involucrada. A la otra persona no se la ubicó

Señaló que el detenido “aún no declaró” e informó que “las personas que declararon hasta ahora no involucran a un tercero. Hemos visto que en redes sociales se menciona a otra persona pero hasta el momento no ha sido involucrada por las que hasta ahora son víctimas” sostuvo la titular de la UFI 4 de quien depende la Ayudantía fiscal de Delitos Sexuales a cargo del Dr. José Iturralde.

Respecto a los allanamientos, mencionó: “Se fue a las casas de las víctimas para recoger prendas y elementos de interés y el lugar donde sucedieron los hechos que no es un boliche sino una agencia de turismo”.

La fiscal Serrano precisó que “para definir si hubo otras sustancias ajenas al alcohol se van a hacer pericias químicas a las víctimas”. Agregó que hubo “pericias sobre las víctimas y levantamiento de rastros en el lugar del hecho que van a derivar en pericias”

Por el momento hay dos hechos investigados: "Abuso sexual con acceso carnal "en un hecho con una persona imputada y “Abuso sexual gravemente ultrajante” respecto de otro imputado.