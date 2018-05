Daniel Morbiducci: “Ingresan 10 denuncias diarias de violencia familiar al Juzgado”

Por Antonella Graca Freitas / Infoeme

El Juez interino del Juzgado de Familia de Olavarría, Dr. Daniel Horacio Morbiducci, mantuvo una entrevista con Infoeme, hizo un repaso de su gestión hasta el momento, explicó cómo encontró el Juzgado y se refirió, entre otros temas, a las medidas que toma la Magistratura sobre los casos de violencia familiar que reciben a diario.

El abogado saladillense es miembro del Cuerpo del Magistrados Suplentes de la Provincia de Buenos Aires y comenzó a cumplir funciones a mediado de marzo tras el apartamiento preventivo del Dr. Claudio García, que antes había sido subrogado por la Dra. Ana Eseverri, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1. Se trata de su segundo paso por la ciudad, ya que en 2015 subrogó a la Jueza María Inés Germino, quien falleció en un trágico accidente.

En principio, Morbiducci hizo referencia al reencuentro con el equipo de trabajo con el que ya había compartido funciones: “Sabía la gente con la que contaba, sumamente comprometida. Estaba al tanto de que entre todos íbamos a salir adelante y tal es así que llevamos un mes y pocos días y pudimos revertir la situación en más de un 50 %”.

El Juez entiende que la labor implica compromiso, “no es mérito sólo mío, si bien me he mudado acá y trabajo alrededor de 10 horas por día, el equipo está a la par trabajando fuera de horario y hasta en su casa. Nos hemos puesto una meta de llegar a fin de mes con el Juzgado al día. Implica un compromiso de todos. Trabajamos para que la gente tenga el servicio que tiene que tener, más allá de que pueda o no gustar en algún criterio pero hay que dar respuesta. Es un Juzgado que está recargado”, detalló.

Más adelante explicó la situación con la que se encontró al asumir su interinato: “Hallé un atraso importante en el despacho de las resoluciones” aunque destacó que la subrogancia de la Dra. Eseverri, de un mes aproximadamente, ordenó bastante el Juzgado.

Luego fue momento de dialogar sobre las denuncias de violencia familiar que reciben a diario y fue claro en explicar las medidas preventivas que se aplican en cada caso: “Intervenimos ni bien nos llega la denuncia o comunicación, siempre con medidas preventivas para evitar que ese corte que se produjo no aumente la situación de violencia. Si bien la Ley nos da un plazo muy escueto, 48 horas, nosotros todos los temas de violencia los tratamos en el día; no implica que en todos salga algún tipo de medida pero se buscan soluciones. En cuanto a la estadística entran, en promedio, 10 denuncias diarias”.

Al ingresar las denuncias, el equipo técnico –parte del grupo de profesionales que componen el órgano jurisdiccional- se encarga de realizar un análisis preliminar de riesgo dentro del marco de tiempo que otorga la Ley. Posteriormente Morbiducci describió el procedimiento: “Ahondamos en el tema con los diagnósticos de interacción familiar y luego citamos a cada una de las partes involucradas en el conflicto –la persona que denuncia y el denunciado- a audiencias y durante la vigencia de las medidas se hace un monitoreo y de acuerdo a la gravedad de la situación que podemos detectar entregamos botones antipánicos y en algunos casos excepcionales ponemos custodia fija, dinámica siempre”.

El grupo de trabajo está constituido por las consejeras Mónica Novack y Mariana Panarace; la Secretaria Daniela Álvarez, los Auxiliares Letrados Romina Ragonese, Santiago Pacheco y María Natalia Gómez; Secretario volante Juan Manuel Troncoso. Liliana Ferrari, Pablo Jocano, Julieta Sak, Franco Mujica, Gustavo Lurbet, Ivana Miglierina, Paula Alves y Katia Block.

En el equipo técnico se encuentran las psicólogas María Cecilia Gallina y Lucrecia Canessa; la Psiquiatra Gabriela Scipioni, y las Asistentes Sociales Estela Polijronos, Mónica Pichi y José Loza.

Casi al culminar la charla el especialista en Derecho de familia se refirió a la incertidumbre con respecto al tiempo que le queda en Olavarría y se definió como un “bombero del Poder Judicial”.

“En cuanto a mi tiempo en la ciudad, pueden ocurrir dos cosas: que vuelva el Juez Titular, Claudio García, o que siga el procedimiento y no vuelva. En ese caso se tendrá que hacer un nuevo concurso y estaré hasta que titularicen el cargo. Eso lo maneja la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a lo que detecte sumamente necesario, teniendo en cuenta que hay varios Juzgados vacantes. Junto a mi compañero, el Dr. Juan Manuel Troncoso que cumple funciones de Secretario, concursamos para formar este cuerpo especial de Magistrado suplente, ya sabemos que somos como los bomberos del Poder Judicial, donde vamos es a apagar incendios. Entonces siempre son desafíos, algunos más complicados otros menos pero es lo que elegimos”, puntualizó el Dr. Daniel Horacio Morbiducci.