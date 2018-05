El tenis de Loma Negra ante una etapa de cambios

Sabido es que la disciplina no atraviesa un buen momento, Alejandro Gasperini habló del pasado, del presente y de lo que esperan para una nueva etapa del tenis dentro del Club Loma Negra.



Hace algunos años se disolvió el convenio con la Federación de Tenis del Centro y desde diciembre, Gasperini siendo parte de la Comisión Directiva intenta recuperar el sector.



Como ex jugador, hay muchos recuerdos que lo hacen retroceder varias décadas en el tiempo. “El tenis fue algo muy especial en mi vida y mi infancia. Aprender a respetar al otro, el sacrificio de mis padres para que pueda jugar y de mi parte el esfuerzo, cumplir horarios de entrenamiento. Lo más lindo fue conocer a Lionel Armendano, mi profe que me enseñó todo del deporte y después José (Armendano) que era nuestro espejo y entrenador del equipo de competición, además de ser un gran amigo”, rememora Gasperini.



“La amistad y el respeto fue la marca más grande que me dejó el tenis. Me acuerdo de algunos como ‘Gadro’ Becker, Gastón Seambelar, ‘Gusti’ Alessandri, Ceci Conte, Leo Vercesi, Pablo Gramundo, ‘Pepa’ Lestelle y unos cuantos otros. Hoy no está el tenis, me dan mucha pena ver esas canchas destruidas, que no se haga más el Memorial ‘Lionel Armendano’, las tribunas y cuántas cosas que están mal”, enfatiza.



Consultado sobre el plan de obras planificado para el sector, Alejandro Gasperini las separa por plazos. “Creo que en el corto plazo, la Comisión decidió darle un vuelco al sector del tenis. Se va a empezar con el reacondicionamiento de los dormis para tener una entrada de plata adicional para el club y poder reparar la cancha número uno, acomodar las luces, pintar las tribunas y acondicionar todo el parque del sector. Esperemos tener todo eso listo para cuando comience el verano”.



“En mediano plazo, la idea es tener las tres canchas reparadas y tratar de seducir algún profe de tenis para realizar un proyecto serio en conjunto con el club. En el largo plazo, esperemos tener las 5 canchas de polvo y la rápida para estar a pleno y volver a vivir los momentos hermosos de los chicos y las familias viéndolos jugar en nuestro club”.



Sobre la nueva concesión del buffet, Gasperini se mostró más que conforme. “Me parecen que las reformas son totalmente espectaculares. Es el puntapié inicial para el reacondicionamiento de todo el sector y contento porque es un emprendimiento de gente de Loma. Vamos a trabajar para que se haga realidad todo este momento de empuje de la Comisión” sentenció el nuevo referente “celeste”.

Fuente: Prensa Loma Negra