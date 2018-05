Battaglia se presentó en General Pico, Casasola lo hará en Tupungato

Horacio Battaglia participó de las Semifinales Argentinas Sub 1.700 y Guadalupe Casasola participará del 1ª Torneo de Ajedrez Nacional de Interligas por Equipos.

Los dos trebejistas locales continúan con la presentación en campeonatos de nivel nacional por lo que Battaglia compitió en General Picio del torneo clasificatorio a los Campeonatos Argentinos y la juvenil Casasola se presentará en Mendoza para ser parte del evento escolar.



Durante los días 12 y 13 de mayo se disputaron, en las instalaciones de la Asociación Árabe, las Semifinales Clasificatorias de los Campeonatos Argentinos Sub 2.300, Sub 2.000 y Sub 1.700 “Ciudad de General Pico” donde participó Horacio Battaglia.



El olavarriense, al cabo de seis rondas, finalizó en la tercera colocación con 4 puntos no siendo favorecido en el desempate frente a Juan Cruz Hoffman pero consiguiendo la clasificación a las Finales del Campeonato Argentino.



La mejor colocación del podio fue para Francisco Gutiérrez Reich del certamen que se disputó bajo la modalidad del sistema suizo a seis rondas, con un tiempo de reflexión inicial de 60 minutos y un incremento de 30 segundos por movida para cada jugador.



Por otro lado, durante el transcurso del fin de semana se llevará a cabo en Mendoza, el 1º Torneo de Ajedrez Interligas Nacional por Equipos en el Hotel Turismo Tupungato con la participación de Guadalupe Casasola.



La competencia, la misma se disputará bajo la modalidad “por equipos”, los cuales estarán conformados de un jugador Sub 14, uno Sub 16 y otro Sub 18, de los que al menos uno debe ser mujer. En representación del “Gran Prix de Ajedrez del Centro de la Provincia de Buenos Aires” se harán presentes el nuevejuliense Valentín Heredia, el hendersonense Nehuén Bíscaro y la olavarriense Guadalupe Casasola.



Además del torneo se desarrollarán charlas, conferencias y simultáneas que tienen por objetivo promocionar la actividad y sus ventajas para el desarrollo cognitivo.



Fuente: Bernardo Costanzo