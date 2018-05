“El informe pretende graficar las dificultades que atraviesa el sector educativo”

Tras la reunión mantenida con representantes del Concejo Deliberante, en el marco del “carpetazo” provincial realizado este jueves con el fin de visibilizar la problemática educativa, representantes sindicales hablaron con los medios de comunicación y trazaron una cruda radiografía sobre la realidad del sector.

La referente de Suteba Olavarría, María Elisa Risé, indicó que durante la reunión con los bloques políticos del HCD “presentamos una síntesis del estado de situación de la educación pública en nuestro Distrito”.

“Atravesamos un conflicto que lleva unos meses en la Provincia que tiene que ver, no solamente con la posibilidad de cerrar un acuerdo salarial para los trabajadores de la educación, sino que exhibe otras aristas no menos preocupantes; la situación del Servicio Alimentario Escolar (SAE), con la insuficiencia de cupos y conflictos propios del sector, la supresión o faltante de cargos docentes, la situación de infraestructura que no está siendo debidamente atendida, o las demandas de capacitación docente que el Gobierno está dejando en manos de sectores privados” describió la docente.

Destacó que la finalidad del informe es la de “graficar las dificultades por las que atraviesa el sector” y se refirió a la recepción que tuvo la propuesta en los ediles: “Nos han escuchado atentamente y se comprometen a dar lectura al informe y eventualmente a reunirnos en relación a la posibilidad de presentar un proyecto de resolución o comunicación para ser debatido” dijo Risé.

Entre algunos de los puntos que enumeró como más problemáticos se refirió al “nuevo sistema de licencias implementado en febrero en forma improvisada, que sigue ocasionando inconvenientes. Hay licencias pendientes y por lo tanto los suplentes no cobran desde hace dos o tres meses” advirtió.

Además habló sobre el uso del Fondo Educativo por parte del Municipio y lo consideró “una muestra más de la unilateralidad con la que se toman las decisiones en la aplicación de los fondos para infraestructura. El problema es que los ámbitos de debate donde deberíamos acordar las prioridades no están funcionando. Son ámbitos que están siendo vaciados. El Municipio está asignando algunos recursos que resuelve de forma unilateral e inconsulta” cuestionó la dirigente de SUTEBA Olavarría.

Por último, realizó un balance sobre la jornada de lucha realizada el último miércoles a la que asistieron las principales figuras provinciales del Frente Gremial Docente: “Consolida la unidad que venimos construyendo desde el Frente Gremial que es la herramienta mas potente para hacer frente a un gobierno provincial y nacional que no escucha ni promueve el diálogo y que muestra, a través de sus dichos, estar alejado de la cotidianeidad y la realidad que atraviesan los trabajadores y los ciudadanos” concluyó María Elisa Risé.