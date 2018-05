"Si se incrementan las medidas de fuerza, la culpa será de Vidal”

Roberto Baradel dialogó con Infoeme luego de finalizar la conferencia de prensa ofrecida junto a distintos dirigentes gremiales en la tarde de este miércoles en Olavarría.

Haciendo referencia a la medida que se tomarán dijo “yo creo que va ser muy importante el paro de la semana que viene. Si no hay modificación vamos a convocar a asamblea a los docentes y evaluaremos las acciones a seguir”. A su vez agregó “es imposible continuar con esta situación, si se incrementan las medidas de fuerza va a ser responsabilidad de María Eugenia Vidal, no de los docentes”.

Respecto al aumento del 2% extra que anunció ayer la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Baradel expresó “me causa indignación y me da vergüenza ajena que haya hecho ese anuncio” y aseveró “nos aumentó 250 pesos y ella anunció un incremento de tarifa de 1500. Hoy la suba de luz que va a venir, el diferencial no baja de 2000 pesos, nos da un aumento que no sirve para nada”.

El Secretario General de SUTEBA al ser consultado por el motivo de hacer esta reunión en nuestra ciudad expresó:” Olavarría es un distrito emblemático de la provincia de Buenos Aires, una ciudad con muchísimos habitantes con diferentes situaciones que reflejan los problemas que tiene el sistema educativo”.