Baradel junto a referentes gremiales encabezó conferencia de prensa en Olavarría

Tal como se había anunciado, los principales referentes gremiales del Frente Unidad Docente Bonaerense (FUDB) llegaron en la tarde de este miércoles a Olavarría.

El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, la secretaria general de FEB, Mirta Petrocini, la secretaria adjunta de SADOP Bs. As, Ma. Inés Busso, Ariel Guede de AMET y Miguel Díaz de UDOCBA llevaron adelante una conferencia de prensa en el salón de AOMA situado en calle Alsina 2556.

La actividad comenzó a las cinco de la tarde ante una importante cantidad de docentes y representantes gremiales locales y de la región que llegaron desde Azul, Tandil, Las Flores y Rauch.

El eje de la convocatoria rondó en torno a la negociación paritaria docente y el descontento con la propuesta del gobierno bonaerense.

Petrocini fue la primera en tomar la palabra e hizo referencia al paro docente: “Es la última decisión. Es mentira todos los aumentos que se están dando. Los aumentos se reciben una única vez y vuelan. Esto ya lo vimos, ya lo sufrimos, no vamos a pagar los platos rotos de una fiesta en la que no queremos estar. Se encargaron de agraviar a los sindicalistas. No alcanza este aumento, no vamos a llegar a un acuerdo”, remarcó y añadió “somos un número para ellos. La lucha es salarial, va por nuestras condiciones y por la Escuela pública. Esta lucha no la vamos a apagar. El 15% es absurdo”.

El segundo orador fue Miguel Díaz, quien aportó: “Estamos sosteniendo una lucha difícil. Ayer Vidal decía ‘estamos fundidos’ pero parece que ella no tenía nada que ver. Esta lucha va a ser muy larga, porque la estrategia del Gobierno es alargar la lucha en el tiempo hasta que nos aburramos. Vamos a resistir y cambiar el rumbo de la Argentina”.

Además Díaz subrayó que “nos tenemos que defender del Gobierno y vamos a hacerlo todos juntos con los sindicatos. Hubo una devaluación del 20% que se traslada a los precios. Hemos decidido un plan de lucha con distintas acciones. Medidas de fuerza el 23 del corriente”.

En esa línea, María Ines Busso dijo: “No vamos a firmar una paritaria que tenga el presentismo. Es discriminatoria y atenta contra la libertad sindical. Le pedimos al Estado que esté presente. Padecemos problemas laborales muy serios. Adherimos a la marcha acompañada del paro el día 23”.

Al tiempo hizo uso de la palabra Roberto Baradel y exclamó: “Cuando se habla de educación pública de calidad no solo hablamos de los maestros, sino de los directores, una estructura digna para ir a aprender y enseñar”.

También señaló que: “Con el aumento de las tarifas y la inflación no llegamos a fin de mes. Un docente no gana 17 mil pesos, que no le mientan a la sociedad. El 15% no tenía sentido, en toda esta pelea podemos decir que no nos pudieron doblegar, nos mantuvimos firmes en la defensa de la escuela pública y de la educación”.