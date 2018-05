Gremios docentes realizaron una radio abierta en el Paseo Jesús Mendía

Los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se hicieron presentes en el Paseo Jesús Mendía e iniciaron una radio abierta.

La propuesta comenzó a las cuatro de la tarde con el objetivo de visibilizar el reclamo de la paritaria docente, expresar las problemáticas que atraviesan las instituciones, las “dificultades de los docentes para tomarse licencia”, entre otros aspectos.

Representantes de Suteba, FEB, Sadop, AMET y Udocba hicieron uso del micrófono y manifestaron sus reclamos. De la actividad también participaron docentes de Azul, Rauch, Las flores y Tandil junto a referentes del CTA (Central Trabajadores Argentina).

En esa línea, Gustavo Salcedo, secretario general de Udocba subrayó: "Lamentamos que el Gobierno de Vidal esté viviendo en una burbuja. Incumplen con las leyes, no reconoce al otro como sujeto de derecho. Supimos sostener la decisión de no llegar a un acuerdo. Queda a las claras que lo que pedimos a principio de año no alcanza".

Es viable destacar que a las 17 horas, en el marco de las actividades previstas para la jornada, Ariel Guede (Sec. Adj. AMET), Mirta Petrocini (FEB), Ma. Inés Busso (Sec. Adj. SADOP Bs. As.), Roberto Baradel (SUTEBA) y Miguel Díaz (UDOCBA) llevarán a cabo una conferencia de prensa donde, según trascendió, anunciarán medidas de fuerza.