Infoeme | necrologicas - 14 mayo 2018

Lucia Kuhnel Vda. de Ernst (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría a los 91 años de edad confortada por los auxilios espirituales. Su hijo Victor Matías Ernst, su hija política María Beatriz Cladera, su nieta Delfina Alejandra Ernst, su consuegra Delma Nora Jaspe Vda de Cladera y Flia. Sus fieles colaboradoras: Patricia, Aylen y Victoria y demás deudos participan de su fallecimiento. No se realiza velatorio. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. No se reciben visitas de pésame y se ruega no enviar flores.