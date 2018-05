Infoeme | necrologicas - 14 mayo 2018

Lucia Kuhnel Vda. de Ernst

Falleció en Olavarría a los 91 años de edad. No se realiza velatorio. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. No se reciben visitas de pésame y se ruega no enviar flores. Vecina del barrio San Vicente, nacida en Bohemia, Alemania, jubilada y pensionada