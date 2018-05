 Concejales de Unidad Ciudadana solicitaron una comisión médica en Olavarría

Los concejales de Unidad Ciudadana, presentaron un proyecto para la instalación de una Comisión Médica, con la cual se buscará dar una respuesta a la necesidad de los trabajadores, beneficiando a las localidades cercanas de la región.

Las comisiones médicas, son aquellas que resuelven las diferencias entre entre las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y los trabajadores damnificados. Ellas son las que determinan la disminución de la capacidad laboral de los trabajadores incorporados en el sistema jubilatorio.

Los ediles del bloque expresaron que “actualmente hay un maltrato, un destrato por parte del Estado, que no contempla las necesidades del trabajador y no sólo no le facilita sus gestiones sino que lo desprotege y expone a mayores sufrimientos, es necesario que se descentralicen con urgencia las comisiones”.

Según informaron, la ordenanza presentada se tratará en la próxima sesión del Concejo Deliberante y esperan contar con el apoyo del resto de los bloques.