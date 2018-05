Pompei y una noche única: el retiro e innumerables muestras de afecto

Gabriel Rosatto fue uno de los que a través de la red social Facebook le dedicó unas palabras a Juan Pablo Pompei que en la noche del viernes dirigió su último partido de forma profesional.



Más de 20 años de carrera dentro del máximo nivel del fútbol nacional, Juan Pablo Pompei finalizó su carrera en el empate entre Lanús y Atlético Tucumán.



Luego del pitazo final, de las lágrimas y del abrazo de sus asistentes, Pompei recibió el saludo de muchos olavarrienses entre los que se destaca la carta que Gabriel Rosatto le dedicó en Facebook.



A continuación el texto que fue acompañado por una foto de ambos cuando compartían funciones en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Olavarría:



“Y llego el día......allá lejos quedaron esos días cuando intentabas ser en un futuro arquero.....pero la cancha te esperaba para que fueras PROTAGONISTA desde otro Angulo...y comenzaste con un silbato (de tu Padre seguro...Omar Eduardo) a dirigir a los chicos de la escuelita...los babys...y ya te metiste a cursar oficialmente en la Liga....con el espejo de tu hermano ..José María....a seguir sus pasos....las extensas y cansadoras jornadas de la Campaña....las Inferiores......y muy temprano llegaste a la 1era.division.......la estructura del fútbol fue cambiando...y el interior tomo fuerza y paso .el tren de la oportunidad de dirigir el fùtbol. Grande......y..VOS estabas ahí con el bolso preparado en el andén y allá fuiste ....a codearte con los mejores....no fue fácil...regionales....la dura Nacional B y ....al fin ..la 1era división......escalando posiciones....con solo pocas cosas en tu mano.....Dedicación ...Esfuerzo...Honestidad ...y perfil bajo......dejaste los viajes en micro y tuviste que tomar....los aviones.....por que eras INTERNACIONAL......y seguiste con las mismas armas......hasta el día de hoy.....que el frio reglamento te dice.....que Lanús y A.Tucuman ES TU ULTIMO PARTIDO .....cuantas sensaciones.....dejar el silbato....tu fiel compañero....el que tomaste con cariño cuando eras un niño....pero no te pongas triste.....cuando hoy a los 90 y pico de los 3 últimos silbatos infla el pecho.....levanta esa mirada...y ándate .....ORGULLOSO ...a abrazar a tu familia que te cobijo en los momentos difíciles de esta profesión y por la que vos tanto luchaste...yo acá ...frente al televisor te acompañare como tantas veladas. Y te hare como siempre la última critica.....que sin duda será muy subjetiva.....por que no dudo que alguna lagrima se me caerá....y no me hará razonar objetivamente.......el silbato....no lo dejes...tráelo.....quizás......algun otro...POMPEI.......siga esa huella que dejaste.

....y de eso se trata la vida ...Hermano....dejar huellas al andar.......y vayas si has dejado la vara alta......el paso del engrandecerá tu carrera........y no te olvides hoy...al salir, mirada al frente y Orgulloso del deber cumplido...yo lo estaré por SER TU AMIGO...”

Foto y Texto: Facebook