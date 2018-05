Vecinos sobre los terrenos en Sierras Bayas: “Salimos muy enojados y tristes”

Uno de los vecinos de la localidad de Sierras Bayas, Leo Araya, habló con Infoeme luego de la reunión que mantuvieron este jueves con Martín Endere – responsable de Casa de Tierras – en relación a la donación de lotes que hizo la empresa ETA.

Sobre el encuentro que mantuvieron expresó: “lo tomo como una falta de respeto hacia las familias que venimos luchando, la Municipalidad no toma consciencia de la empresa que donó terreno para 60 o 70 familias” y agregó: “cuando nos reunimos con el anterior director nos dijo que no había terrenos, y hoy hace un año y medio que los terrenos están donados. Ellos encajonaron el proyecto por ocho meses, si no hubiésemos ido al Concejo el proyecto no se hubiera aprobado”.

En relación a los avances que hubo hasta hoy, Araya comentó: “todo lo que se consiguió fue porque nosotros golpeamos puertas y todas las semanas viajamos a Olavarría” y recordó que “pasé en diciembre a conocer a Endere y le di un plazo para que pudiera trabajar, y ayer nos reunimos y surgió que desde que se aprobaron los terrenos la Municipalidad no hizo nada”.

“Recién ahora mandaron a licitar un agrimensor para que vaya a medir las casas que pueden llegar a entrar y si están factibles los terrenos”

El vecino también lamentó que “la población de Sierras Bayas se está reduciendo porque hace más de 25 años que no se construye un barrio, y a eso hay que sumarle que no hay terrenos, entonces la gente se va a Loma Negra, a Colonia Hinojo, a Hinojo” a lo que agregó que “los alquileres en otro lado son más baratos, en Sierras Bayas rondan entre los cinco mil y siete mil quinientos pesos mensualess”.

Araya explicó que “la idea es trabajar en conjunto, si precisan máquinas nosotros se las damos o hacemos un fondo. No queremos todo gratis”. También detalló que “las tierras están, no sé por qué no se construye. De acá salen millones y millones del impuesto a la piedra y lo que nosotros pedimos es muy chiquitito”.

Para finalizar, indicó que “es una pena que no aprovechemos, no cualquiera te dona un terreno” pero expresó que “estamos esperanzados, no nos queremos ir de Sierras Bayas”.