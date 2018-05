Con varias interrupciones, se llevó a cabo la sesión del HCD

En la jornada de este jueves, tras varias interrupciones, se llevó a cabo una nueva sesión del Concejo Deliberante en la Sociedad Española.

En primera medida, se trató un Proyecto de Ordenanza para la compra de una ambulancia de mediana complejidad, a lo que la Concejal Espinosa dijo “Será para Espigas y Recalde y en caso de ser necesario, se usará para las zonas rurales. La nueva ambulancia estará totalmente equipada, y será para uso adulto y pediátrico. ” Por otra parte, el concejal Aramburu dijo que “no es necesario el pase por el Concejo, debido a problemas con la licitación, pues dos de los tres oferentes no cumplían el requisito”. El bloque Unidad Ciudadana pidió abstención y resultó aprobado por unanimidad.

El concejal Latorre respecto a este tema expresó “estamos contentos con la compra de esta ambulancia, pero además necesitamos otras ambulancias para otras localidades”

Respecto a este tema,Arregui dijo “Si uno mira el expediente, se sorprende, pues hay algunos ítems raros. No hay un expediente que notifique a las demás empresas que no fueron elgidas, es poco transparente” y pidió la abstención del bloque Cuidemos Olavarría y fue aprobado por unanimidad. Este proyecto tuvo dos abstenciones y fue aprobado por unanimidad de los bloques restantes.

Luego, el Bloque Cuidemos Olavarría presentó un pedido de informes referido a los delitos que ocurrieron en nuestra ciudad, por lo que el Concejal Eduardo Rodriguez expuso: “Debido al incremento de los hechos delictivos, pedimos información oficial porque nos alarma la preocupación de los vecinos. Se ha naturalizado el tema de no hacer denuncias, ya que los vecinos piensan que no vale la pena hacerla. No sólo se realizó el robo de dinero, sino de camionetas y con gente privada de su libertad. Desgraciadamente hoy tuvimos una mujer apuñalada a plena luz del día y casi en el microcentro.

Y agregó “no queremos politizar el tema, porque después nos acusan de demagogos y populistas. El año pasado tuvimos este mismo debate en junio, y hasta el día de hoy no tuvimos avances. La vuelta de la atención del 911 a Olavarria fue aprobado por unanimidad el año pasado y tiene la base en mar del plata. Los 6 patrulleros que presentaron Galli y Ritondo en marzo del año pasado aún no se usan. Esperamos que el ejecutivo de una respuesta rápida a este tema. El concejal Iguerategui va a presentar un proyecto para que nos podamos informar sobre este tema”.

Previo a la exposición de la Concejal De Bellis sobre “Jóvenes y nocturnidad” la sesión se vió interrumpida por un grupo de personas que asistieron a la marcha en pedido de Justicia por Luján Riva De Neira.

Luego de esta irrupción, la concejal De Bellis expresó: “Creemos necesario visibilizar lo que está pasando” refiriendose al tema de los jóvenes en la noche.

En este eje, el concejal Latorre expresó: “En la próxima reunión, vamos a presentar un proyecto en conjunto con los alumnos del colegio Estrada. En Olavarría hace mucho tiempo que tenemos problemas en las salidas de los locales bailables. Esto sucede a menudo, acá no tiene que haber ningún tipo de hipocresía por parte de los dueños de los boliches tampoco”. Este proyecto fue aprobado por unanimidad.

Luego, la sesión se vió interrumpida por la descompensación del Concejal de Cambiemos Alejandro Gregorini y debió ser atendido por un pico de presión, pasando la sesión a un cuarto intermedio.