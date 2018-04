“Supimos manejar el partido, demostramos actitud y nos llevamos el triunfo”

En la lluviosa tarde de domingo, Estudiantes venció por 3 a 2 a Sportivo Piazza en el Félix Piazza de la ciudad de Azul y se acercó 90 minutos a la clasificación al partido definitorio y una vez conseguida la conquista los representantes “bataraces” dialogaron con la prensa.

Daniel Torrisi y los goleadores Luciano Rojas y Gerónimo Candia hablaron con los medios en la zona de vestuarios del club azuleño.

El entrenador se mostró conforme en cuanto al resultado obtenido pero no dejó de ser crítico en la forma en la que se desarrolló el partido: “Ellos son un gran equipo, tienen individualidades interesantes y hay que respetarlos; fue un partido muy parejo en situaciones, en juego y dinámica, pero la intensidad de este partido hacía mucho que no la veía son dos equipos muy parejos”.

“Tuvimos problemas en la segunda pelota, quisimos abrir el juego y nos desprotegimos en el medio que deberíamos solucionarlo para el partido que viene pero pudimos hacer valer la pelota parada, cosa que nosotros no trabajamos y nos salió; a veces es así lo que no planificas sale y lo que pensabas no sale nada” agregó Torrisi al análisis del partido y luego sentenció: “La cancha estaba brava, había jugadores que no arriesgaban tanto para no perder la pelota y recibir un gol que son esos tipos de errores que te dejan afuera en esta instancia de Play-Off”.

También sobre el nivel de encuentro opinaron dos de los goleadores del encuentro.

“Fue un partido duro pero lo sabíamos y más con el clima y como estaba la cancha, pero dimos un primer paso que era ganar” dijo Rojas, autor del segundo gol del encuentro para luego agregar: “Sabíamos que teníamos que llevarnos algo”.

“Supimos manejar el partido, trabajamos inteligentemente, demostramos actitud y nos llevamos el triunfo aunque aún falten 90 minutos donde hay que estar muy atentos” comentó luego.

De manera similar opinó el autor del gol de la victoria, Gerónimo Candia que destacó la dureza de su rival pero también la importancia de haber logrado el triunfo, “es muy importante pero quedan 90 minutos más y no podemos confiarnos”.

“El partido estaba para cualquiera porque la cancha influyó mucho y podía pasar cualquier cosa pero por suerte pudimos ganar desde la pelota parada” finalizo el volante “bataraz”.