"La causa es caratulada como triple homicidio agravado"

La doctora Beytia se refirió a las novedades en este caso: “Tenemos un giro en cuanto a la carátula, hemos calificado triple homicidio agravado en razón del resultado de las pericias que se ordenaron en los primeros momentos de la investigación vinculadas a establecer las verdaderas causales de las muertes de las personas que aparecieron en la escena en el interior de lo que fue la vivienda de esta familia”.

“Lo que establecimos es que cada una de las personas murió por el impacto de arma de fuego. Una de las víctimas tenía tres disparos, y el resto un disparo cada uno. Estamos tratando de reconstruir todo, dada las características de la escena del crímen en donde el fuego ha desvastado todas las pocas evidencias con las que contábamos"

Por otra parte se refirió a la tutela de los menores “era una familia judicializada. Aparecieron dos denuncias, una del año 2015 y otra del 2016 pero no estaban ratificadas posteriormente. Estoy estudiando cómo ha sido el curso de vida de esta familia a partir de la judicialización de los integrantes"

"Estamos investigando si pudo haber sido sólo una persona la que ocasionó este hecho, así como estamos tratando de reconstruir si hubo comunicaciones de vecinos o personas que hayan transitado en el lugar y que se han comunicado con la autoridad en relación de alguna circunstancia sospechosa previo al encontrarnos con esta escena. Estamos evaluando convocar a la fiscalía a toda persona que pueda tener conocimiento previo en relación a lo que ocurrió." Se refirió la Fiscal

Por lo que hemos relevado hasta el momento, se estima que Ríos llegó hasta el lugar donde se lo encontró personal policial caminando. A pesar del nivel de quemaduras que presenta, el individuo pudo caminar hasta el lugar pero según me informaron los médicos forenses, es un proceso que va avanzando y cuando la ambulancia asiste al señor, ya estaba con una descompensación hemodinámica. Actualmente está con un cuadro de absoluta gravedad.

En la escena hemos secuestrado un arma de fuego semi combustionada y luego solicité ante el juez de garantías interviniente una medida de registro y tenemos otra arma secuestrada. Éstas tendrán que ser sometidas a pericias y establecer el cotejo con los proyectiles extraídos de los cuerpos de las víctimas.

Respecto a la situación procesal de la persona acusada de encubrimiento dijo “Es una situación que se vio a partir de la orden de registro del domicilio extraída por el Juez de Garantías y el comportamiento del titular de esta vivienda se correspondió a un estado de sospecha de deshacerse de una de las evidencias que se buscaban y personal policial ha conseguido la legal aprehensión y estará a disposición de declaración. Es un familiar de Ríos”

"Mi premisa era trabajar para un hecho doloso, pero no podemos no tener presente que en la escena ha pasado una cosa más grave que un accidente. Por eso mi celo de preservar la escena del crímen y la información científica que se maneja a los efectos de no obstruir el curso de la investigación."

"Las autopsias se hicieron en la Delegación de Policía Científica de Azul y se van a seguir practicando pericias debido al deterioro de los cuerpos. Se han realizado una toma de placas radiográficas previas a la realización de la autopsia para descartar la presencia de cuerpos extraños y tomar muestras de las vías respiratorias."

"A partir de la recolección de las evidencias de las autopsias, se van a enviar al Laboratorio de Ciencias Forenses de Junín donde los especialistas van a corroborar qué fue lo que pasó con las vías respiratorias de estas personas y el laboratorio de balística nos ayudará a cotejar los proyectiles con las armas secuestradas, la recolección de testimonios y en este orden establecer la situación procesal de esta persona." Finalizó