"No imaginaba volver tan rápido, pero el fútbol tiene estas cosas y que gane el mejor"

El próximo domingo desde las 16:00 hs. Sportivo Piazza recibirá a Estudiantes en la vecina localidad de Azul y sobre ello, el camino recorrido, su nuevo equipo y las sensaciones de volver al Parque Carlos Guerrero dialogó Mauricio Peralta con Infoeme.



El director técnico de Piazza, el olavarriense Peralta charló de todo y resaltó entre otras cosas que “en Azul hay una movida interesante porque están todos muy entusiasmados y todo se debe a que es la primera vez que un equipo llega a una Semifinal del Torneo Federal”.



“La expectativa es muy grande porque además no hemos perdido” continuó diciendo el oriundo de Olavarría.



Pero para llegar a ubicarse entre los primeros cuatro mejores e ir en búsqueda de un ascenso, Piazza debió sortear el cruce con Olimpo de Tres Arroyos y a pesar de que los azuleños se encontraron en ventaja 2 a 0, el equipo tresarroyense logró la paridad poniendo suspenso a la definición en el Félix Piazza.



Sobre ello también opinó Peralta: “Estábamos bien, el primer tiempo había sido bastante parejo tuvimos las llegadas más claras nosotros y pudimos convertir dos; pero en el complemento, en el lapso de 4 minutos, nos empatan el partido y realmente fue un golpe anímico importante por eso uno rescata la importancia de haber ido a buscar el tercer gol y haberlo logrado”.



Con la victoria consumada, el delirio de los presentes y la reacción de los suyos, el ex técnico de Estudiantes dijo: “El sentido de pertenencia que tienen estos jugadores es muy importante, siempre van a ir para adelante”.



A cargo de Sportivo Piazza desde el 22 de julio del 2017, Mauricio Peralta realzó que en el tiempo de trabajo han podido plasmar una idea que también han adoptado los pocos jugadores que se han sumado para el proyecto del Federal C, “se contagiaron la pasión y te das cuenta que tienen sangre verde y amarilla”.



En su primera experiencia como DT fuera de la ciudad y acompañado por el mismo cuerpo técnico que en su paso por el “bataraz”, “Mauri” resaltó: “Es una muy buena experiencia para nosotros que vivimos el fútbol de una manera muy especial, entonces tratamos de no dejar cosas libradas al azar y logramos identificarnos con los jugadores y lo que dejan en la cancha”.



“Llegar a una instancia Semifinal de un Federal es muy importante para la historia del fútbol de Azul y también para los jugadores mismos porque no han tenido posibilidades en un fútbol de otro nivel y entonces es un gusto futbolístico que se están dando” declaró el ex delantero para continuar: “Esperamos estar a la altura a partir del domingo en este partido de 180 minutos que vamos a jugar contra Estudiantes”.



Al nombrar a Estudiantes, Mauricio no pudo dejar pasar sus años en la entidad pero afirmó que “siempre he sido un profesional y aunque jueguen los sentimientos no dejan de ser dos líneas paralelas. En lo deportivo Estudiantes va a querer hace su mejor partido y da por sentado nosotros también, después no deja de ser un partido y las relaciones van a seguir prevaleciendo por sobre el resultado”.



Sin embargo, el entrenador del “industrial” no pudo dejar de evitar pensar en su arribo al Parque Carlos Guerrero donde defendió la camiseta del “bataraz” por más de una década: “No imaginaba volver tan rápido, pero el fútbol tiene estas cosas, hoy en bancos opuestos esperando que gane el mejor”.



De cara al partido del próximo domingo desde las 16:00 hs., opinó: “Dimos el paso que teníamos que dar, tenemos que pensar este partido y trabajarlo de tal manera de poder prevalecer en la serie aunque sabemos que no va a ser sencillo porque Estudiantes tiene jugadores de mucha jerarquía” y anexó: “Nuestra idea es tratar de hacer valer nuestra idea de equipo, que es lo que resume a Piazza, la de los jugadores en la misma sintonía y esperamos que el domingo empecemos a darle forma a esta llave sabiendo que vamos a contar con la gente que acompaña, apoya, empuja y nos da aliento”.

Foto: Diario El Tiempo