La inscripción para los adultos mayores sigue abierta

La inscripción para ser participe en la competencia provincial se realiza en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno en el horario de 8:30 a 11:45 horas.



El sector tejo sobre calle Lamadrid es el sitio que la Subsecretaría de Deportes y Recreación eligió para continuar con el apuntamiento de adultos mayores para los Juegos Bonaerenses 2018.



Como en cada edición, se solicita a los interesados inscribirse con DNI. En caso de que se anotase en una disciplina en pareja, deben concurrir también con los datos de su acompañante.



Por otra parte se reitera el aviso de las actividades sistemáticas recreativo-deportivas que pueden realizar los adultos mayores en diferentes espacios de Olavarría, coordinadas por profesores del staff de la Dirección de Deporte Social.



Las actividades son las siguientes:



Gimnasio Mariano Moreno: lunes a viernes de 8:30 a 10:30 horas y de 13:30 a 16:30 horas.

New Com Competencia – Pueblo Nuevo (Profesores María Maíz, Miguel Kuhn y Guillermo Padín): lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 15:00 horas.

New Com Pre Competencia – Pueblo Nuevo (Profesores María Maíz, Miguel Kuhn y Guillermo Padín): lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 16:30 horas.

New Com Recreativo – Pueblo Nuevo (Profesores María Maíz, Miguel Kuhn y Guillermo Padín): lunes, miércoles y viernes de16:30 a 18:00 horas.

Gimnasia Club Álvaro Barros (Profesora Laura Lamperti): martes y jueves de 9 a 10 horas.

Asociación Jubilados Calle Lavalle (Profesora Laura Lamperti): miércoles y viernes de 9 a 10 horas.

