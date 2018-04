“Si los dichos de Galli son ciertos, en 2019 se termina la concesión con la empresa”

El propietario de la empresa de transporte Nuevo Bus, Walter Barraco, dialogó esta mañana con Infoeme e hizo referencia a la reunión entre con el gremio de la UTA tras la suspensión del servicio en la mañana de este miércoles: “Siempre hay algo como gremio que nos van a pedir y a nosotros como empresa que nos falta, pero no es nada que no sea solucionable”

Por otro lado, habló del incremento tarifario “el tema del subsidio fue congelado, todos estos aumentos van a tarifa. Nosotros ya hablamos con Hilario Galli, le presentamos la nota del aumento, y ellos ahora están evaluando qué va a ocurrir con esto, pero por el momento, no es subsidiado. El aumento de febrero no fue para éstas paritarias, fue el correspondiente al año pasado que no hubo aumento.”

Barraco aludió a las palabras que el intendente Galli tuvo en la apertura del HCD sobre el fin de las concesiones del transporte público y la convocatoria a una mesa de trabajo para modernizar el contrato de concesión: “No me han llamado hasta el momento. Mesa de trabajo no hubo ninguna y si estos dichos son ciertos, el 1 de mayo del 2019 se termina la concesión con la empresa. Si van a modificar demasiado el tema, yo no creo que esté en condiciones de poder seguir, porque queremos dar el servicio que realmente merece el usuario y con estas faltas de tarifas, la gratuidad de los chicos, entre otras cosas, la empresa ha cambiado mucho.”

Por último, dejó en claro que no está enterado de otra suspensión en el servicio de colectivos.