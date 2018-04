“Estoy muy tranquilo y a disposición de la Justicia”

El abogado penalista, Sergio Roldán, salió al cruce de las declaraciones realizadas por el ex Defensor Oficial, Martín Marcelli, quien había catalogado como “falsas” sus denuncias presentadas ante la Justicia y lo había acusado de ser una persona “sin límites morales”.

Desde España, donde se encuentra de vacaciones junto a su esposa, solicitó ante Infoeme un derecho a réplica.

“El Dr. Marcelli menciona un viaje del que estoy gozando con mi esposa y habla de una licencia, cosa que tengo avalada por los profesionales médicos porque sino no tendría autorización del Consejo Escolar. Y mi esposa, Susana, que no tiene nada que ver con esto, es docente hace veinte años en Recalde y tiene licencia sin goce de sueldo. Es un viaje programado que tenía con el Colegio de Abogados desde el año pasado” comenzó Roldán.

Luego se refirió a la renuncia presentada por Martín Marcelli: “Celebro la oportunidad que el Dr. Marcelli se ha dado de trabajar al igual que nosotros en la calle. Bienvenido a la calle y a la abogacía particular” afirmó.

En referencia a la investigación judicial advirtió: “No manejo el Ministerio Público Fiscal, no lo digito. Considero que tanto la señora agente fiscal como su señoría que concede un allanamiento deben contar con información fehaciente para conceder lo que sea. Cuando habla de denuncias falsas, no me animaría. Conoce mejor que nadie el Derecho penal. Yo tengo diez años en la profesión y el tiene 22. El señor Marcelli o yo ante la Justicia somos todos iguales y tenemos que responder a las acusaciones, nos guste o no” expresó.

Además dio detalles de los motivos que originaron su presentación ante la Justicia: “Hacía un tiempo que sufría intromisiones en diferentes causas penales, que no me generaron agrado. Fue ahí que mantuve una comunicación con un abogado particular que me contestó con un audio que no me pareció lo más justo – en referencia a los audios que están en poder de la Justicia- . Lo mío fue decirle ingresas en una causa mía y aprovecho para decir que esa resolución que deja en libertad a una de las empleadas de Bromatología es por una apelación que logré hacer ante la negativa de la excarcelación” explicó en abogado denunciante.

“Es un profesional muy respetado – en referencia a Marcelli- . Por ahí está enojado con un montón de situaciones que le ha tocado vivir en el último tiempo y ha cargado las tintas sobre mi persona. Estoy muy tranquilo” continuó.

Celebró “que el ministerio público se vaya depurando, saneando y poniendo las cosas en orden” y dijo estar “muy tranquilo con mi vida personal, y a disposición de la Justicia. Sabe la agente fiscal que me venía de viaje, tiene mi teléfono. Me pusieron custodia de la Policía Federal porque es más que claro que he recibido amenazas en mi teléfono” afirmó.

Respecto a la relación personal con el ex defensor oficial, Sergio Roldán comentó: “En su momento tuve una buena relación. Compartíamos un partido de fútbol, un asado, algún vino como lo hago con otros profesionales. No soy el abogado del divorcio, sí de un régimen alimentario que homologué pero ya había renunciado a caso” expresó.

Por último respondió a los dichos sobre su presunta falta de límites morales: “Lo tomo como de quien viene. Estoy muy tranquilo. Recibo un ataque injusto. Ha intentado desviar la atención. Hoy el investigado y allanado es él, no el doctor Roldan. No tengo enojo, lo miro con un dejo de tristeza” finalizó.