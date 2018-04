Nueva Sesión del HCD: la intervención del PJ lo más debatido de la noche

En la jornada de este jueves se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, en la que previamente se aprobó por unanimidad el pedido de licencia por parte del Intendente Ezequiel Galli, tratado en una Sesión Especial.

En primera instancia se trató el repudio a los dichos del Concejal de Cambiemos José Luis Arguiñena, la Concejal Almada realizó una reflexión “nos pregunto si no estamos afectando la credibilidad del concejo Deliberante, porque no pueden guardar un comunicado. Repudiamos este mensaje, consideramos esto algo grave y esperamos que no vuelva a suceder ”. Por último, el Concejal Arguiñena leyó el descargo que había publicado en facebook y se dio por finalizado el tema.

Luego de dicho repudio , el Concejal Aguilera pidió que la situación de los trabajadores del Matadero Municipal se tratase sobre tablas.

Con presencia de los trabajadores del Matadero, el tema fue tratado como prioritario y Aguilera expresó “lo que nos preocupa es el accionar del ejecutivo. Fue en noviembre cuando los trabajadores se presentaron en las escalinatas de la Municipalidad, cuando con la antigua concesión ya tenían problemas y hoy siguen este año. Hilario Galli salió a decir que los puestos de trabajo no corrían peligro. Lo que sí tenemos la certeza es la falta del pago a los trabajadores que el ejecutivo y el municipal dijeron que no había problema. Hasta ahora fue todo una promesa”

Luego el Edil Latorre dijo “estamos muy tristes, porque esto viene de hace muchos años. Trabajan en situaciones extremas, perdiendo la dignidad. Nosotros recorrimos el lugar, y nos apenó mucho porque no les estaban pagando el seguro, era un disparate. Las promesas de Galli quedaron solo en eso, nunca ayudó a los trabajadores. Nosotros vamos a acompañar este pedido de informe. Nosotros pensábamos que era un combo perfecto tener una cabina sanitaria junto a un matadero renovado, pero no sucedió”. Este proyecto fue votado por unanimidad.

Más tarde, en un ida y vuelta por parte de los distintos bloques se debatió el Proyecto de Resolución manifestando el repudio a la intervención judicial del Partido Justicialista Nacional, presentado por el bloque de Unidad Ciudadana. El Concejal Aramburu expresó “la intervención de un partido político es solo una cuestión política, es claro quien saca ventaja de este hecho. Son cuestiones típicas de este tipo de gobierno, no les interesa las instituciones y dicen aberraciones que no benefician a los ciudadanos. Es una lástima que la sesión pasada no hayamos tenido el apoyo del oficialismo, son temas importantes a tratar”. Y siguió “Estamos sufriendo este tipo de ataques en todos los ámbitos, no es casualidad, lo mismo pasó con Lula en Brasil. Me parece que esto tiene que ver con una ideología de hacer negocios con las grandes corporaciones, como sucede en toda Latinoamérica. ”

Luego el Concejal Gregorini dijo “nosotros creemos que este caso es imposible acompañar este pedido de repudio, este es un tema que consideramos que está en la justicia. Acá hay olor a peronismo, no vamos a entrar en esta discusión”



A su vez, Vitale dijo “este tema hay que discutirlo dentro del peronismo. La organización peronista tiene un problema, que son los vaivenes que tienen. El peronismo necesita autocrítica, quedarnos en el pasado no nos hace ver el presente. No hay que matar las ideas, hay que pelearlas. Los problemas del peronismo no van a solucionarse con esta intervención. No comparto lo que dijo Gregorini. Vamos a proponerle al bloque una moción de Cambiemos para que vote a favor. Luego se procedió al voto de esta moción que fue rechazada por la mayoría de los concejales.

En este sentido, el Concejal Iguerategui dijo “pensé que los integrantes de cambiemos iban a tomar otra posición, qué hubiese pasado si la justicia hubiese intervenido el Radicalismo. No nos hagamos los tontos, ¿no venían a unir el país? Que Gregorini diga que esta intervención es problema del peronismo, es mirar para otro lado y hacerse los tontos”.



Ante las palabras de Gregorini, Aguilera dijo “si mañana sucediera con el partido Radical, lo repudiaríamos. Él no se hace cargo, pero hay algunas cuestiones que habría que aclarar, El interventor Luis Barrionuevo lo primero que hizo fue una actividad partidaria en un local de cambiemos. Acá no se trata de discutir la historia del peronismo, pero acá se intervino un partido político en democracia. La última vez que pasó esto fue en la dictadura militar. Esto es gravísimo” Por último recalcó “esto no tiene nada de democrático. No hay excusa para no avalar este repudio, es inadmisible”. La Concejal Deliía dijo que no va a acompañar esta medida diciendo que es un problema que está en la justicia y que es una cuestión del partido. Este proyecto fue desaprobado por la falta de votos de Cambiemos y de Radicales Convergentes.

Luego, se trató el proyecto del Frente Renovador, en el cual solicitaban la colocación de tapas en bocas de tormenta en distintos puntos de la ciudad. De esta manera el Concejal Latorre expresó “hace unos meses venimos viendo cierto vandalismo y abandono. Les solicitamos que pongan los medios necesarios para resolver este problema”.

El concejal Arguiñena dijo “esto es un problema cultural, sacan las bocas de tormenta, las rompen”. Este proyecto fue aprobado por unanimidad.

A su vez, el bloque Radicales Convergentes, presentó el proyecto de resolución para incorporar el beneficio de la tarifa social en todos los servicios locales. Que fue aprobada por unanimidad



Así también el mismo bloque expresó su preocupación por la inconstitucionalidad del Art. 14 de la Ley Provincial 10606, la ley de farmacias. "Desde que llegó farmacity se cerraron muchas farmacias en Buenos Aires" Expresó D elía



El Concejal Latorre expuso su postura y dijo que “la demanda de farmacity comenzo en e 2012 cuando el presidente es l actual vicejefe de gabinete de la nación. Si esta situación se aprueba, ya no habrá un farmacéutico al frente de este comercio”



Aguilera, dijo que “siguiendo con el proyecto presentado en esta sesión, nosotros estuvimos reunidos con el colegio de farmacéuticos y presentamos una ordenanza para que se evite la llegada de farmacity a nuestra ciudad. Esperamos que este proyecto sea aprobado. Esta cadena de farmacias, cree que se puede ver a la salud como un comercio, las intenciones son puramente comerciales. Cuando Quintana asume como vice jefe de gabinete mágicamente la causa comienza a reflotar. La cuestión central son los negocios del gobierno nacional. Vamos a seguir trabajando para que la ordenanza que presentamos sea aprobada por este concejo”.

El Edil Iguerategui expuso “este tema llega a la corte por un juez impuesto por el Presidente. Están utilizando a la Justicia para beneficios personales. ” Este proyecto fue aprobado por unanimidad.

También se aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el Bloque Radicales Convergentes la declaración de Interés Legislativo Municipal las Jornadas Regionales de Estudiantes de Ingeniería Civil “Joreic Sur” y el Festival Latinoamericano de Software Libre.

Por otra parte se realizó un pedido de informe por parte de distintos bloques ediles respecto a las voladuras ocurridas en el predio “Canteras Argentinas” el pasado 18 de abril. El Concejal Latorre dijo “había muchos camiones en el momento del hecho. La voladura tuvo una expansió más de la esperada. Esto pudo haber sido una tragedia. El año pasado se aprobó un convenio de buenas prácticas mineras. Queremos saber si esta minera se encuentra dentro de este programa, si la voladura que se registró fue comunicada a las autoridades correspondientes. ”



En esta línea, la concejal Almada expuso “me asombro ver las condiciones en que los trabajadores esperan la carga. A los trabajadores les venden el agua, no les ofrecen duchas ni instalaciones sanitarias correctas.”. Este pedido de informe, fue aprobado por unanimidad.



El Bloque Frente Renovador presentó un proyecto de comunicación en donde se destaca la labor del Patronato de Liberados de la Ciudad de Olavarría y el concejal Vitale expresó que “destaco el personal que trabaja allí, el patronato cumple una función muy importantes, donde se dan capacitaciones. Nos parecía importante destacar este valor”. Este proyecto fue aprobado por unanimidad.



Al finalizar la Sesión, la concejal Alicia Almada expresó un repudio a las publicaciones que el concejo escolar de Olavarría realizó este miércoles, considerando que las mismas atentan contra los trabajadores de la educación. Desde el bloque Cuidemos Olavarría dijeron que acompañan el repudio y dijo que “es un irresponsabilidad que el concejo escolar se oponga ante el derecho a huelga. Esto deja mucho que desear, porque se pone en duda el compromiso de los trabajadores de la educación”. La Concejal D elía pidió que el Concejo se retracte mediante este medio El concejal Gregorini dijo que no va a acompañar esta resolución. Esta mención fue aprobada por mayoría, sin el apoyo del bloque Cambiemos.