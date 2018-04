Debate por tarifas en Diputados: Cambiemos frustró el intento opositor

A las 11.20 horas de este miércoles comenzó, en la Cámara de Diputados, el debate por las tarifas con la presencia de 190 legisladores y contó con la presencia del interbloque Cambiemos, que bajó sorpresivamente al recinto una vez que estaba descontado que la oposición reuniría el quórum para el debate.

El interbloque oficialista evitó el intento de los bloques opositores de debatir en sesión especial una veintena de proyectos sobre las tarifas, desde retratraerlas a diciembre del 2017 hasta congelar esos valores hasta fines del 2019.

El primer proyecto que se debatió fue impulsado por el peronista Diego Bossio y arrojó 132 votos a favor y 106 en contra, con lo cual no se obtuvieron los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas. Al fundamentar su iniciativa, el diputado peronista y ex titular del Anses en el gobierno kirchnerista dijo que el oficialismo "no tiene voluntad política" para discutir las tarifas y advirtió que desde el justicialismo no están proponiendo "congelar las tarifas" sino "una propuesta seria" que permita "a las familias y a las pymes" pagar los servicios públicos.





Otro de los proyectos que se discutió fue propiciado por la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, que proponía la emergencia energética por un año y cuyo tratamiento sobre tablas fue trabado por la bancada del oficialismo por 134 a 100 votos, con lo cual no tuvo los dos tercios. "Saludo que el oficialismo haya decidido venir en lugar de estar detrás de las cortinas como la semana pasada", dijo la diputada, que cuestionó que estén "obstruyendo la sesión para debatir el tema de las tarifas".



Por otra parte, también se rechazó por 130 votos afirmativos y 102 en contra el tratamiento sobre tablas de un proyecto sobre tarifa social para empresas recuperadas presentado por el ex ministro de Economía del kirchnerismo Axel Kicillof, quien dijo que si la oposición se une puede "pararle la mano al Gobierno".

Fuente: Télam