Estudiante olavarriense realiza una movilidad en Colombia

Las experiencias de movilidad en estudiantes universitarios enriquecen a quienes las realizan tanto en la formación profesional como individual. Este es el caso de Nubi Fernández, estudiante de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social de la FACSO y que actualmente se encuentra realizando, por seis meses, una movilidad estudiantil en Colombia.

“En mayo de 2017 me enteré que se abrió una convocatoria de la Beca Santander Rio para realizar una movilidad estudiantil durante seis meses. Me presenté y en agosto recibí una mail confirmando que había obtenido la Beca Iberoamericana”, comentó Nubi desde Medellín, Colombia donde se encuentra la Universidad de Antioquia, Allí continúa su formación académica en la carrera de Comunicaciones “lo que me da otra perspectiva sobre el campo de la comunicación”.

“Se trata de una de las experiencias más importantes de mi vida, tanto académica, como personalmente; he conocido una cultura muy diferente a la nuestra, lugares soñados y otras comidas”, afirmó Nubi.

La Universidad de Antioquia cuenta con un programa denominado Parcero, una red de estudiantes de apoyo que, de forma voluntaria, acompañan y guían a los estudiantes de intercambio, tanto nacionales como internacionales, en la experiencia académica y cultural de los estudiantes que realizan movilidad en la ciudad de Medellín. “A través de este programa pude conocer personas de diferentes países, que se encuentran en Colombia realizando sus actividades de movilidad estudiantil”, indicó Nubi.

“Estoy muy feliz de poder representar a la FACSO en Colombia, de poder llevar nuevos conocimientos o visiones sobre la carrera que quizás allá no se ven. Espero a la vuelta poder compartir esta experiencia con mis compañeros y con todas aquellas personas que desean realizar una movilidad a futuro”, cerró Nubi que en los próximos meses volverá a la FACSO con esta grata experiencia en su vida.