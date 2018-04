Martín Marcelli: “Si querían perturbarme, al cargo se los regalo”

Luego de presentar la renuncia al cargo de Defensor Oficial y en medio de una serie de denuncias en su contra, el Dr. Martín Marcelli dialogó con Infoeme, calificó de “falsas” las acusaciones y realizó duras críticas hacia el abogado denunciante y a las autoridades judiciales que encabezan la investigación.

Consultado por los motivos de su renuncia, indicó: “ la decisión tiene no menos de dos años. Muchas veces estuve a punto de hacerlo, finalmente decidí que no. En enero de este año les pedí las planillas para ver como era el trámite, porque no quería seguir siendo Defensor Público. Ha sido una experiencia fantástica, pero sentía que necesitaba otra cosa. Estar en otro lugar, ejercer la profesión en forma liberal y no tener límites con los casos que tomo” sostuvo.

“Al final cuando me entero de estas denuncias, ese porcentaje del 90 o 95% que estaba tomado lo que restaba fue el impulso que faltaba para tomar definitivamente la decisión y enfocar la vida para otro lado” agregó.

En ese sentido, Marcelli consideró que no se trata de “una decisión fácil . En 16 años hice más de 700 juicios orales, más de 10 juicios por jurados, tuve una relación fantástica con mis compañeros de trabajo. He podido ayudar a miles y miles de personas. Hace poco, me encontré en la calle a una persona que me saluda y me agradece porque había salido libre gracias a mí. Y le digo ¿cómo te llamas? porque yo no te defendí. No, lo que pasa es que usted entraba a la Unidad 2 y en un pasillo pedí hablar con usted y me dijo usted tiene que estar libre y le hice un escrito a mano para que se lo mande al Procurador, lo hizo y a los pocos días se fue en libertad. Las cosas estas las hago por mi modo de ser” expresó.

Sobre la entidad de las denuncias consideró: “Hay unos audios que relatan cosas que no son ciertas. Tengo la sensación que estas cosas están aclaradas. Tengo la denuncia de una persona que fue casi un amigo, una persona de confianza y fue mi abogado de divorcio- por el Dr. Sergio Roldán- y un día se enojó conmigo por algo que no tiene lógica. La denuncia es falsa. A la fiscal que interviene le había reprochado cosas que estaba diciendo de mí y de él. La fiscal Serrano sabía que él estaba mintiendo y es muy grave. Es motivo de una denuncia que estoy preparando” advirtió.

Respecto a la acusación formal, el abogado señaló: “serían negociaciones incompatibles con la función pública pero es imposible que un Defensor Público incurra en una figura legal de esas características. El juez califica diferente y dice que he ejercido indebidamente la profesión de abogado en forma privada, cosa que tampoco es cierta” consideró.

“Hay un ejercicio morboso de verme en una situación de inferioridad porque supongamos un instante que ejercía la profesión en forma privada con mi título privado – es un delito menor con pena de quince días a un año- aún aunque sea continuado. Pero permitir que la policía entre apuntando con la pistola a la cabeza a un magistrado semidesnudo, me tiren al suelo, me reduzcan a mí y a las personas que estaban en el lugar de un modo violento – destruyeron la puerta del departamento- intervengan sin haberse excusado por el morbo de verme en una situación de inferioridad ante ellos con un ejercicio abusivo del poder” denunció.

Y continuó: “El oficial de la Policía Federal Mar del Plata cuando vio quien era me pidió disculpas. Entraron como cuando venían a hacer un procedimiento de drogas. Es grave que hayan tomado una denuncia falsa y que hayan expuesto a una persona privada de su libertad a mentir a cambio de su libertad” dijo.

Luego volvió a la carga contra la figura del denunciante, Sergio Roldán “Cuando venga de viaje va a venir con veinte denuncias falsas pero le van a durar un mes. Promete libertades a cambio de mentiras. Es capaz de cualquier cosa, no tiene límites morales. Tengo mensajes de denuncias hacia él en cantidad, porque la gente le tenía miedo y quiere que lo denuncie yo” afirmó Martín Marcelli.

“Estoy también terminando para hacer la recusación . Es muy grave lo que hicieron. El juez ordenó una requisa hacia mí y no puede porque yo era magistrado. Hay en todo esto una intención de agredirme. Pero no me atemorizan ni me generan preocupación” manifestó.

Finalmente se refirió a la continuidad como profesional de la abogacía y contraatacó: “Voy a abrir mi estudio. La causa judicial, supongamos que alguien encuadrara algún delito, son delitos menores, insignificantes. No existen. Estamos ante una situación muy grave. Hay una estafa procesal para engañar al juez. Hubo un proceso diseñado a medida para que quedara a los ojos del juez para que quedara convincente. Veremos cómo les va a ahora. El hecho de haber renunciado es muy liberador. Si querían perturbarme, al cargo se los regalo. Mi nombre y mi prestigio me lo gané yo. Que se preparen para los que les espera” concluyó Marcelli.