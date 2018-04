Se tramitará un subsidio para los trabajadores del Matadero

Este miércoles por la mañana el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida del Municipio, Diego Robbiani, recibió en su despacho a los representantes de los trabajadores del Matadero Municipal, el delegado Juan Pablo Cucaresse y el subdelegado Jesús Roldán.

En torno a la reunión, Roldán explicó: “logramos establecer la forma de la ayuda del municipio. La idea de ellos era ver los casos puntuales de alquiler y más, pero nosotros estamos todos en esta, los 31 estamos en la misma situación. El que no tiene alquiler tiene sus deudas que pagar” a lo que agregó: “exigimos que se nos ayuden a todos por igual. Entendemos que son cosas legales que tienen que hacer desde el municipio, pero estamos todos igual, inclusive hay gente que ya tiene orden de desalojo por falta de alquiler”.

También detalló que: “Robbiani nos dijo que van a enviar asistentes sociales a cada familia y ahí analizarán las necesidades más urgentes y ver cómo van a resolver” como también que “van a tramitar un subsidio por tres meses, Robbiani dio su palabra de tramitarlo lo antes posible”.

Sobre el subsidio acordado señaló: “no nos van a pagar una quincena o el mes entero porque no está dentro de los montos que pueden pagar, pero si va a ser considerable para que podamos apalear la situación” y agregó: “nosotros hemos seguido trabajando junto a los compañeros y nos hicimos cargo de una empresa que no nos correspondía. La empresa nueva nunca estuvo trabajando, iban y se mostraban, pero cuando llegaba el día de cobro por diferentes motivos no se podía”.

"Queremos que la ayuda sea para todos”

Al ser consultados por la actualidad de la nueva concesión, Roldán comentó: “según sabemos el cuarto intermedio fue para que la nueva concesión presente un plan de trabajo para que vean cómo van a solucionar el tema de la suspensión mediante el trabajo que ellos van a presentar”.

Por su parte, el delegado Juan Pablo Cucaresse expresó: “el miércoles tenemos que ir al Ministerio de vuelta para ver cómo seguimos con todo esto” y resaltó: “tenemos un caso de un muchacho que tuvo un accidente en moto y trabajábamos y colaborábamos entre todos para pagarle las cosas, porque la empresa no tenía cómo pagarle. Ahora ese chico quedó a la deriva, tiene que pagarse todos los medicamentos, todo”.

Para finalizar, indicó que “firmamos el contrato el 2 de febrero y ellos dicen que toman posesión el 15 de abril. No hicieron ninguna obra, ni pagaron sueldos, firmamos el traspaso de la empresa y nunca aportaron nada” y agregó: “nosotros trabajábamos, los animales que entraban los matábamos y al otro día le cobrábamos a los carniceros, lo poco que entraba lo repartíamos entre nosotros”.