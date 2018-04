“Lo que anunció Vidal ya hacía largo tiempo era un hecho”

Así lo expresó la ex diputada nacional, Liliana Schwindt, en la red social Twitter. Explicó que la Justicia había suspendido “el cobro de esos dos impuestos en Mayo 2016” y que volvió a autorizar el cobro de estos 2 impuestos hace apenas dos meses. “Es muy probable que en el nuevo presupuesto votado este dinero ya no estuviera” explicó.

Mediante una serie de Tweets, la ex diputada nacional Liliana Schwindt, analizó el impacto del anuncio de descuentos de los impuestos en las tarifas. Si bien valoró el anuncio, relativizó su impacto dado que apenas esos cobros fueron efectivizados durante dos meses.

“Algo sobre la medida de la Gobernadora de eliminar de la factura los fondos especiales creados por Ley. Digamos primero bienvenida sea !! Es algo que estaba JUDICIALIZADO hace 2 años” expresó la ex legisladora del Frente Renovador.

En ese sentido, mencionó que la justicia de Pergamino “ordenó suspender el cobro de esos dos impuestos en Mayo 2016 a pedido de dos concejales del bloque Juntos x Pergamino y dos usuarios de esa ciudad”.

En esa línea agregó: “Quiere decir que desde ese momento la Provincia suspendió el cobro y estuvimos gozando de ese beneficio durante un largo tiempo. Para que entendamos lo que anunció ayer Vidal ya hacía largo tiempo era un hecho” sostuvo.

Incluso, Schwindt estimó que “Es muy probable que en el nuevo presupuesto votado este dinero ya no estuviera porque si bien la Provincia había apelado al momento de votar el presupuesto aún no estaba el fallo” dado que recién en “enero del 2018 la Corte Suprema de la Provincia de Bs As falló en favor del Estado Provincial y volvió a autorizar el cobro de estos 2 impuestos. Quiere decir que hace escasos 2 meses la provincia volvió a hacerse de ese dinero QUE NO TENÍA PREVISTO TENER .¿Se entiende?” explicó.

‏

Algo sobre la medida de la Gobernadora de eliminar de la factura los fondos especiales creados x Ley 7290/67 y 9038/78. Digamos primero bienvenida sea !! Es algo que estaba JUDICIALIZADO hsce 2 años !!! pic.twitter.com/jhFA0MrhTY — Liliana Schwindt (@LILIDEOLAVARRIA) 24 de abril de 2018

“La provincia tuvo un acto de generosidad con un dinero que ya había descartado tener y que ya había acomodado sus cuentas sin ellos durante más de un año” subrayó.

Además, consideró que el Gobierno nacional “tiene que bajar el IVA al 10.5 % a la tarifa convencional y eliminarlo para la TARIFA SOCIAL. Eso sería justo !! No tirar la pelota a municipios y provincias. Y las empresas siguen ganando fortunas” sentenció.