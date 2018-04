Vecinos de AOMA se manifiestan en la autopista por el estado de las calles del barrio

Un grupo de vecinos autoconvocados del barrio AOMA de nuestra ciudad se concentró sobre la autopista Luciano Fortabat y Calle 231 Bis con el objetivo de cortar la cinta asfáltica en reclamo del estado de las calles.

La movilización comenzó a las cuatro de la tarde y en principio, los efectivos policiales impidieron el corte de autopista.

Juan Pablo, uno de los vecinos autoconvocados del barrio habló con Infoeme y expresó: “Llamé al 147, hace una semana que es el número para reclamos y no tuve respuesta. Las calles están intransitables, no viene nadie a arreglarlas. Hace un tiempo nos habían prometido 12 cuadras de asfalto y todavía no hay nada”.

Respecto a la intervención de la Sociedad de Fomento dijo que “están cansados de hacer reclamos, ellos lo hacen a través de cartas, de una manera más formal y tampoco tienen respuestas. Este corte no tiene nada que ver con ellos, esta protesta es de vecinos autoconvocados”.

Por último volvió a pedir “queremos que nos acomoden las calles, cuando llueve es peor todavía, intransitable. El colectivo tiene que pasar por arriba de una vereda porque por la calle no puede hacerlo”.

Los vecinos cortaron solo un carril de la autopista L. Fortabat en sentido a Olavarría hasta las 21 hs. En el lugar hay presencia policial que está controlando el tránsito.