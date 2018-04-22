Se realizará un nuevo acto de entrega de escrituras
Se realizará este lunes 23 a partir de las 12:00 en el Salón Rivadavia. En esta ocasión serán 176 escrituras las que se entreguen.
Este lunes 23 de abril se llevará a cabo un nuevo acto de entrega de escrituras. Será a partir de las 12:00 en el Salón Rivadavia de nuestra ciudad.
En esta oportunidad se hará entrega de 176 escrituras a diversas familias de Olavarría. Estarán presentes autoridades Municipales y Provinciales, como así también las escribanas María Laura Lucas y Patricia Urbina, encargadas del RNRD Nº 1.
Según se informó desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, quienes sean beneficiarios deberán presentarse una hora antes del acto con el DNI. En caso de no poder asistir, quien retire la escritura deberá presentar fotocopia de los certificados correspondientes.
Los titulares que deberán asistir a la entrega son:
ACHINELLI DELIA EMILIA / / ACUÑA HECTOR DANIEL / / AGUIRRE FELICIANO PABLO / / ALFONSO SERGIO EDUARDO / / AMARILLO UBALDO / / AMORES MARINA ELIZABETH y ACUÑA LUIS ALBERTO / / ARIAS LUIS FEDERICO / / ARTAZA GRACIELA NOEMI y GARCIA ORFELIA MERCEDES / / ASTETE SUSANA MARGOT y TORRES ALBERTO OSCAR / / BAHIA EDUARDO CESAR / / BALADO JUAN PEDRO y AGÜERO CECILIA SOLEDAD / / GARCETE MARIA NELIDA / / BASCONES MARCELO GUSTAVO y BARRERA ALEJANDRA MARIEL / / BEGUNZA MARIA DE LOS ANGELES / / BELATINEZ ADRIANA ELIZABET / / BERATZ JUAN SANTIAGO y EIVERS LORENA / / BERDUN EDUARDO ISMAEL / / BERDUN LUIS ALBERTO / / BERGGIERA BLANCA ESTHER / / BERNABE TEJEDA DOMINGO y UHALDE ISABEL DELMIS / / BIDEGARAY MARTIN LUIS / / BONEPELCHE MARCELA ALEJANDRA y FRANCO ERNESTO PABLO / / BONIFACIO RICARDO ALBERTO / / BRAVO HORACIO DIONISIO / / BRAVO NESTOR ORFEL y SALIAS ALICIA ESTER / / BUCETA NELIDA MERCEDES y NIEVAS ALBERTO ABEL / / BUSTAMANTE RAFAELA TERESA / / CABEZA EDUARDO y CABEZA BEATRIZ ALICIA / / CABRERA ARGENTINO ALEJO / / CANCINA ESTELA MARIA / / CARTOLANO YANINA VANESA / / CASALE MARIA CRISTINA Y CASALE GERARDO ANDRES / / CASTAÑARES OSVALDO LEOPOLDO y BRAVO DELIA ALICIA / / CATTINI HUGO HECTOR / / CAVALIERI RUBEN OSCAR / / CEBRERO EVA EDITH / / CHAMORRO ZULEMA / / CORDERO SANDRA SUSANA / / CORDOBA RICARDO MARCELO y HERRERA HILDA ESTER / /CORDONE MARGARITA LIDIA / / CORRALES ROSA ANGELICA / / CORTEZ MARIANO GASTON y WAGNER ANDREA VERONICA / / CRUZ SARA RAQUEL / / CUELLO PAOLA SOLEDAD / / CUFRE GABRIELA SUSANA y ABALO PABLO ALEJANDRO / / D´AMICO MARCELA CLAUDIA / / DEGENHART LIDIA GRACIELA / / DI FILIPPO GRACIELA ADRIANA y ROSSILLO CARLOS RODOLFO / / DIAZ FERNANDO ANGEL / / DIAZ GUSTAVO JAVIER y ALONSO STELLA MARIS / / DIGERONIMO SANDRA KARINA y ANDREASEN CHRISTIAN MATIAS / / FARIAS MARIA ESTER / / FERNANDEZ ALICIA MERCEDES / / FERNANDEZ HILDA ESTHER / / FERNANDEZ IRMA EVA DEL CARMEN / / FERNANDEZ LUIS ANTONIO y GANZERO NATALIA SOLEDAD / / FERNANDEZ MIGUEL ANGEL / / FERNANDEZ PATRICIA SUSANA y CAZOT MAURICIO DANIEL / / FILARDO CLAUDIO RAUL y CALZONI CLAUDIA ALEJANDRA / / FITTIPALDI NORBERTO WILFREDO / / GAITAN DANIEL ERNESTO / / GARCIA ALVEZ ATILIO LUIS y MACHADO RODRIGUEZ ALCIRA / / GIL ANGELA FERNANDA y VEGA JORGE HORACIO / / GIMENEZ CARMEN ELISABET / / GIOIA LUISA ELENA / / GOMEZ ADRIANO ARGENTINO / / GOMEZ KARINA MARCELA y VECHI MAURICIO HERNAN / / GOMEZ NATIVIDAD MERCEDES / / GOMEZ FELISA HERMINIA / / GONZALEZ EZEQUIEL RAFAEL y JEREZ LUCRECIA LUJAN / / GONZALEZ GABRIEL SERGIO / / GONZALEZ IRMA GLADIS / / GONZALEZ MARTHA BEATRIZ / / GONZALEZ MIRIAN EDITH / / GONZALEZ OMAR DARIO / / GOÑI ADRIANA HAIDE / / GREGORINI OLGA ALEJANDRA / / GUZMAN GRACIELA INES / / HAAS JUAN JOSE / / HARISMENDY JUANA FELISA / / HATTE VIDELA CHRISTIAN FEDERICO / / HEINRICH FABIAN HECTOR y VELAZQUEZ MARIA CRISTINA / / HERNANDEZ PATRICIA EMILCE / / HERRERA LUIS ERNESTO / / HERRERA MARIO ALFREDO / / ISAZA TEORINO e ISLAS MARIA ESTHER / / IZARRIAGA ROQUE OSCAR y CAPPNI OLGA CRISTINA / / LAFAY ALEJANDRO RODOLFO / / LAGOS OCTAVIO OMAR y PEREZ JUANA ANGELICA / / LALLI FABIANA LORENA / / LANDABURU JULIO ANIBAL / / LARRAZ RAUL HORACIO / / LARRAZ RUBEN OMAR / / LEBRERO MARTA ARACELI y CASSANO GERMAN ENRIQUE / / LEONARDO MONICA LILIANA / / LESCANO JUAN PEDRO e IBARRA BLANCA NOEMI / / LOPEZ ANDREA PAOLA / / LOPEZ HORACIO ALBERTO y FERNANDEZ ARACELI EDITH / / LUNA GABRIELA GISELA / / MACIAS ISMAEL RAUL / / MAIDANA SAUCEDO ISMAEL / / MALDONADO IRMA EDITH / / MALDONADO RUDECINDO CANDIDO / / MARSIGLIA ALBERTO CAYETANO y PALMA ALICIA MABEL / / MARTEL NELIDA ESTHER / / MARTIN LUCIANA ESTER / / MEDINA MARCELO FABIAN y VANDE VRANDE ALEJANDRA ELIZABETH / / MENDEZ ERNESTO JESUS y MARCHIANI NOELIA SOLEDAD / / MENDIONDO NILDA ESTER / / MERLOS MARTIN ARIEL / / MOCORICH LAILA y FLANDEZ VILLAGRA ESTEBAN DAVID / / MOLINA JUAN CARLOS y DUMERAUF ESTELA GLORIA ARGENTINA / / MONTERO ABEL HORACIO / / MOREIRA CARMEN ELENA / / MOSQUERA MARCELA ANDREA / / MURRIE NANCY MARIA / / NARVAEZ ABALLAY TERESA JOSEFA y GIGIO MANUEL ANTONIO / / NAVARRO HUGO DANIEL y MATOS SUSANA EDITH / / OJEDA JUSTO LUIS / / OLMEDO GREGORIO EFRAIN y CAVALIERI ANDREA PAOLA / / ORDEN JULIA CANDIDA / / ORONA MARCELO FABIAN / / ORRADRE REINALDO JOSE y CARDOSO GRACIELA EDITH / / ORTEGA ELENA BEATRIZ / / OTTAVIANO MARIO OSCAR / / OYANTO SUSANA EDITH / / PACHECO ERNESTO FABIAN / / PALOMEQUE NORMA MABEL / / PAZOS SONIA SUSANA / / PEREZ PUBLIO OSCAR / / PESCLEVI DOMINGO PLACIDO / / PINEDA KARINA ALEJANDRA / / PONCE JORGE DANIEL / / PRADO NILDA BEATRIZ / / PULLOL MARIA ELVIRA / / RAMIREZ JORGE DANIEL y LABOURDETTE MARTA ELINA / / RAMIREZ LAURA MARCELA / / RAMOS NESTOR FABIAN / / REBOLINI MARIANA BEATRIZ / / REBOZZIO ALCIRA ANTONIA y LOPEZ ENRIQUE ORLANDO / / RIGO MARIA CRISTINA / / RINALDI MONICA CRISTINA / / RINCON FLORENCIA ANABELLA / / RINCON SANDRA VERONICA y DURAN MARIO ALEJANDRO / / RIVERO PATRICIA ALEJANDRA y VICTORERO MARIO ANDRES / / RIZZO LIDA NOEMI / / RODRIGUEZ CARLOS ISMAEL / / RODRIGUEZ MARIA ALICIA / / RODRIGUEZ RAUL ANTONIO y LOPEZ MARIA FERNANDA / / ROMANO AMELIA RENEE / / ROSENDE ROSANA MABEL y MIGUEZ CARLOS LUJAN / / ROUTABOUL ALBERTO ANTONIO / / RUPPEL JUAN ANGEL / / SABBI MARIA LAURA / / SALVATIERRA HUGO JAVIER y SIERRA ANALIA MARISOL / / SAUCEDOS ADRIANA GRACIELA // SCHROH ARACELI FERNANDA / / SCHWINDT JOSE REINALDO / / SERRANO MARCELO RUBEN y OCCHI GLADYS MABEL / / SEVERO CLAUDIA BEATRIZ / / SILVA ADRIANA LUJAN / / SILVIA MORALES MARIA TERESA / / SIMON MARIA DE LOS ANGELES y CONTI CESAR OSCAR / / SOSA MONICA ALEJANDRA / / SUAREZ FERNANDA DEL CARMEN y VILLEGAS CLAUDIO HECTOR / / TOLEDO CARLOS ARSENIO / / TONELLI HECTOR DANIEL / / TORRES GLADYS ESTHER / / TORRES LUIS ANGEL / / VALLEJOS JOSE HUGO y STERKI MARCELA ADRIANA / / VAN DYK JUAN CARLOS y SALIAS GRACIELA NOEMI / / VARETTA VIVIANA BEATRIZ / / VIDELA ANTONIO RAMON / / VILLAGRA BARBARA DEL VALLE / / VILLAMAYOR NESTOR FABIAN/CASENAVE VERONICA VALERIA / / ZABALETA MARINA DE LA CRUZ y DIUONO CRISTIAN OSCAR
Compartirla
Notas Relacionadas
Deja tu comentario
Las más Leídas en Infoeme
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5