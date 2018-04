Marcharon para pedir justicia por Nicolas Acuña

En la tarde de este viernes alrededor de 50 personas se concentraron en el Paseo Jesús Mendía para reclamar justicia por Nicolás Acuña, el joven asesinado por un disparo el pasado mes pasado en el barrio Coronel Dorrego.

Entre las personas asistentes, se encontraban familiares y amigos, los cuales dieron la vuelta a la plaza en pedido de justicia en un clima totalmente pacífico.

En diálogo con Infoeme, su papá Alfredo Acuña expresó: “simplemente lo que hacemos nosotros es pedir justicia, aunque creo que existe poco acá".

Refiriéndose al presunto autor del hecho dijo "Una persona de 14 años que mata y después sale en libertad, significa que la justicia no existe. Yo no busco venganza, sino que lo eduquen, que mañana sea un hombre de bien y que no le pase lo mismo que a mi hijo”.