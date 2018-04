“Las capacitaciones dan tranquilidad al equipo de trabajo"

A al dos de la tarde de este viernes se realizó un exitoso simulacro de accidente múltiple con víctimas frente al Parque Mitre, en la intersección Brown y Dorrego.

El Director de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes, Federico Villagrán, participó de la actividad y dialogó con los medios locales.

En principio, Villagrán, hizo referencia al eje principal del operativo: “El objetivo es que dentro de las capacitaciones que implementamos, más allá de la teórica, se van haciendo simulacros para que el SAME se unifique con el resto de las patas de la emergencia, y las demás fuerzas para que trabajen en equipo y el día que surja un siniestro de esta magnitud, vemos cómo es la sistemática y trabajemos en conjunto para poder agilizar el flujo, disminuir el tiempo de atención de los pacientes para mejorar el pronóstico de los mismos”.

Luego y al ser consultado por la importancia de las capacitaciones manifestó que: “Lo que nos da es una tranquilidad al mismo equipo que trabaja –tanto salud como el resto de las fuerzas- para poder hacer lo que tenemos que hacer en el menor tiempo posible sin que la situación no nos sobrepase”.

Además el director de Emergencias explicó que el simulacro que se desarrolló en Olavarría es el primero del año y “el comienzo de una sucesión de varios más que se realizarán en el restos de los lugares donde se implementa el SAME”.

Al finalizar el funcionario destacó que el Sistema de Atención Médica de Emergencias “no es independiente, algo que se implementa en cada Municipio, sino que se sabe que cada uno cuenta con el apoyo de los demás, es un gran SAME de la Provincia. En caso de un siniestro no hay frontera”.