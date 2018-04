Se realizó el acto conmemorativo a los héroes de Malvinas

Juan C. Bianchi

Este lunes por la tarde, se realizó el acto que homenajeó a los héroes y caídos en Malvinas a 36 años del inicio de la guerra. Fue en el Monumento Gesta de Malvinas y contó con la presencia de los ex combatientes.

En el homenaje, se hicieron presentes el Intendente Ezequiel Galli, el Presidente del Concejo Deliberante Bruno Cenizo, el Secretario de Gobierno Ernesto Cladera y demás miembros del gabinete municipal.

La banda “Combate de Perdriel” del regimiento Húsares de Pueyrredón de la ciudad de Azul estuvo en la ceremonia interpretando el Himno Nacional.

Se realizó un minuto de silencio en recuerdo a los combatientes que perdieron la vida en las Islas y luego se colocaron palmas conmemorativas al pie del monumento.

Un niño le entregó a la familia de Diego Wagner, integrante del ARA San Juan un ramo de flores que luego fue depositado al pie del monumento.

El Presidente de la asociación de ex combatientes expresó “seguimos luchando para que no caiga en el olvido el sacrificio y valor de los caídos, pero también para que la sociedad nos dé un lugar donde insertarnos como ciudadanos para que no nos marginen”.