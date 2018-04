Sentenció el entrenador Daniel Torrisi una vez finalizado el encuentro con Unión que le dio la clasificación a las Semifinales del Torneo Federal C.

Torneo Federal C

Estudiantes venció a Unión de Torquinst desde los disparos de penal, tuvo una gran actuación del juvenil arquero Julián Masson y la definición en un jugador de “la casa” como Emilio Perlata que dialogó con la prensa una vez finalizado el cotejo.



Emilio Perlata y Daniel Torrisi dieron sus opiniones del segundo encuentro de Cuartos de Final del Torneo Federal C y se mostraron confiados de cara a lo que viene frente a Sportivo Piazza en Semifinales.



“Me llamó la atención el juego de Unión, fue un equipo difícil al que le falta un poco de estado porque los dos partidos les jugamos con 10 y no tuvieron supremacía, tampoco a nosotros no nos sobró nada pero en el balance general Estudiantes estuvo más arriba” comenzó diciendo el entrenador “bataraz” para luego agregar: “Quedarse con 10 en un Play-Off es muy difícil y nos hicieron sufrir hasta último momento”.



Ya haciendo hincapié en la definición desde el punto penal, Torrisi afirmó: “Julián –Masson- tuvo un compromiso bárbaro y lo cumplió de igual manera, es el segundo partido que juega en el Federal C y es al único al que quiero ir a felicitar”.



“No he descubierto nada con Peralta y lo bien que patea la pelota por eso estuvo en el último lugar” justificó también el ex entrenador de Loma Negra sobre la decisión de que Emilio Peralta sea el encargado del último penal de la serie que le dio la clasificación al equipo olavarriense.



“Se me cruzó de todo por la cabeza, mi familia mis amigos, los chicos y el esfuerzo que hacen. Pensé en reventarla y después no, fui a lo seguro” dijo el autor del gol del triunfo, consultado sobre lo que imaginaba mientras se dirigía a patear el quinto penal para Estudiantes.



Pero a pesar de haber sido el encargado de marcar el último tiro de la definición clasificatoria, Peralta se mostró por demás feliz “por el trabajo que hacemos y porque la llave se dio muy difícil, allá estuvimos todo el segundo tiempo con un hombre de menos y acá volvió a pasar lo mismo”.



“Por más que hayamos estado con uno menos nos merecimos un poquito más” sentenció Emilio Peralta que ingresó a los 18 minutos del complemento de los Cuartos de Final y fue el autor del último penal que le dio la clasificación al conjunto “bataraz” que en la continuidad del certamen deberá enfrentarse a Sportivo Piazza.