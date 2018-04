Por el costo de la policía, el fútbol local para dos semanas

El Comité Ejecutivo de la LFO resolvió no programar fecha del Torneo Anual 2018 de Primera División hasta el próximo 6 de mayo, instancias en las que se juega la final del Federal C con dos equipos de la Ciudad. Si habrá el fin de semana futbol de Inferiores y Femenino. Para la dirigencia local “la situación es insostenible”. De no encontrar soluciones, “el próximo 2 de mayo se comunicará el cese total de la actividad” expresaron.