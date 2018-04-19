Casi 200 familias firmarán sus escrituras
Será el próximo lunes a las 12 hs en el Salón Rivadavia. Se realizará un acto conjunto entre la Municipalidad, la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.
El próximo lunes a las 12 del mediodía se realizará un acto en el Salón Rivadavia para hacer entrega de 176 escrituras. Los beneficiarios, deberán presentarse a las 11 hs con el D.N.I.
En el caso de no poder asistir a la entrega, la persona que retire el documento deberá presentar fotocopia del DNI de los titulares y una autorización firmada. En caso de fallecimiento deberá concurrir con fotocopia de los certificados correspondientes (nacimiento, defunción, poderes, DNI, etc.).
La ceremonia será en conjunto entre la Municipalidad, , la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y a su vez estarán presentes las escribanas María Laura Lucas y Patricia Urbina, encargadas del RNRD Nº 1.
Los titulares que deben asistir son:
ACHINELLI DELIA EMILIA / / ACUÑA HECTOR DANIEL / / AGUIRRE FELICIANO PABLO / / ALFONSO SERGIO EDUARDO / / AMARILLO UBALDO / / AMORES MARINA ELIZABETH y ACUÑA LUIS ALBERTO / / ARIAS LUIS FEDERICO / / ARTAZA GRACIELA NOEMI y GARCIA ORFELIA MERCEDES / / ASTETE SUSANA MARGOT y TORRES ALBERTO OSCAR / / BAHIA EDUARDO CESAR / / BALADO JUAN PEDRO y AGÜERO CECILIA SOLEDAD / / GARCETE MARIA NELIDA / / BASCONES MARCELO GUSTAVO y BARRERA ALEJANDRA MARIEL / / BEGUNZA MARIA DE LOS ANGELES / / BELATINEZ ADRIANA ELIZABET / / BERATZ JUAN SANTIAGO y EIVERS LORENA / / BERDUN EDUARDO ISMAEL / / BERDUN LUIS ALBERTO / / BERGGIERA BLANCA ESTHER / / BERNABE TEJEDA DOMINGO y UHALDE ISABEL DELMIS / / BIDEGARAY MARTIN LUIS / / BONEPELCHE MARCELA ALEJANDRA y FRANCO ERNESTO PABLO / / BONIFACIO RICARDO ALBERTO / / BRAVO HORACIO DIONISIO / / BRAVO NESTOR ORFEL y SALIAS ALICIA ESTER / / BUCETA NELIDA MERCEDES y NIEVAS ALBERTO ABEL / / BUSTAMANTE RAFAELA TERESA / / CABEZA EDUARDO y CABEZA BEATRIZ ALICIA / / CABRERA ARGENTINO ALEJO / / CANCINA ESTELA MARIA / / CARTOLANO YANINA VANESA / / CASALE MARIA CRISTINA Y CASALE GERARDO ANDRES / / CASTAÑARES OSVALDO LEOPOLDO y BRAVO DELIA ALICIA / / CATTINI HUGO HECTOR / / CAVALIERI RUBEN OSCAR / / CEBRERO EVA EDITH / / CHAMORRO ZULEMA / / CORDERO SANDRA SUSANA / / CORDOBA RICARDO MARCELO y HERRERA HILDA ESTER / /CORDONE MARGARITA LIDIA / / CORRALES ROSA ANGELICA / / CORTEZ MARIANO GASTON y WAGNER ANDREA VERONICA / / CRUZ SARA RAQUEL / / CUELLO PAOLA SOLEDAD / / CUFRE GABRIELA SUSANA y ABALO PABLO ALEJANDRO / / D´AMICO MARCELA CLAUDIA / / DEGENHART LIDIA GRACIELA / / DI FILIPPO GRACIELA ADRIANA y ROSSILLO CARLOS RODOLFO / / DIAZ FERNANDO ANGEL / / DIAZ GUSTAVO JAVIER y ALONSO STELLA MARIS / / DIGERONIMO SANDRA KARINA y ANDREASEN CHRISTIAN MATIAS / / FARIAS MARIA ESTER / / FERNANDEZ ALICIA MERCEDES / / FERNANDEZ HILDA ESTHER / / FERNANDEZ IRMA EVA DEL CARMEN / / FERNANDEZ LUIS ANTONIO y GANZERO NATALIA SOLEDAD / / FERNANDEZ MIGUEL ANGEL / / FERNANDEZ PATRICIA SUSANA y CAZOT MAURICIO DANIEL / / FILARDO CLAUDIO RAUL y CALZONI CLAUDIA ALEJANDRA / / FITTIPALDI NORBERTO WILFREDO / / GAITAN DANIEL ERNESTO / / GARCIA ALVEZ ATILIO LUIS y MACHADO RODRIGUEZ ALCIRA / / GIL ANGELA FERNANDA y VEGA JORGE HORACIO / / GIMENEZ CARMEN ELISABET / / GIOIA LUISA ELENA / / GOMEZ ADRIANO ARGENTINO / / GOMEZ KARINA MARCELA y VECHI MAURICIO HERNAN / / GOMEZ NATIVIDAD MERCEDES / / GOMEZ FELISA HERMINIA / / GONZALEZ EZEQUIEL RAFAEL y JEREZ LUCRECIA LUJAN / / GONZALEZ GABRIEL SERGIO / / GONZALEZ IRMA GLADIS / / GONZALEZ MARTHA BEATRIZ / / GONZALEZ MIRIAN EDITH / / GONZALEZ OMAR DARIO / / GOÑI ADRIANA HAIDE / / GREGORINI OLGA ALEJANDRA / / GUZMAN GRACIELA INES / / HAAS JUAN JOSE / / HARISMENDY JUANA FELISA / / HATTE VIDELA CHRISTIAN FEDERICO / / HEINRICH FABIAN HECTOR y VELAZQUEZ MARIA CRISTINA / / HERNANDEZ PATRICIA EMILCE / / HERRERA LUIS ERNESTO / / HERRERA MARIO ALFREDO / / ISAZA TEORINO e ISLAS MARIA ESTHER / / IZARRIAGA ROQUE OSCAR y CAPPNI OLGA CRISTINA / / LAFAY ALEJANDRO RODOLFO / / LAGOS OCTAVIO OMAR y PEREZ JUANA ANGELICA / / LALLI FABIANA LORENA / / LANDABURU JULIO ANIBAL / / LARRAZ RAUL HORACIO / / LARRAZ RUBEN OMAR / / LEBRERO MARTA ARACELI y CASSANO GERMAN ENRIQUE / / LEONARDO MONICA LILIANA / / LESCANO JUAN PEDRO e IBARRA BLANCA NOEMI / / LOPEZ ANDREA PAOLA / / LOPEZ HORACIO ALBERTO y FERNANDEZ ARACELI EDITH / / LUNA GABRIELA GISELA / / MACIAS ISMAEL RAUL / / MAIDANA SAUCEDO ISMAEL / / MALDONADO IRMA EDITH / / MALDONADO RUDECINDO CANDIDO / / MARSIGLIA ALBERTO CAYETANO y PALMA ALICIA MABEL / / MARTEL NELIDA ESTHER / / MARTIN LUCIANA ESTER / / MEDINA MARCELO FABIAN y VANDE VRANDE ALEJANDRA ELIZABETH / / MENDEZ ERNESTO JESUS y MARCHIANI NOELIA SOLEDAD / / MENDIONDO NILDA ESTER / / MERLOS MARTIN ARIEL / / MOCORICH LAILA y FLANDEZ VILLAGRA ESTEBAN DAVID / / MOLINA JUAN CARLOS y DUMERAUF ESTELA GLORIA ARGENTINA / / MONTERO ABEL HORACIO / / MOREIRA CARMEN ELENA / / MOSQUERA MARCELA ANDREA / / MURRIE NANCY MARIA / / NARVAEZ ABALLAY TERESA JOSEFA y GIGIO MANUEL ANTONIO / / NAVARRO HUGO DANIEL y MATOS SUSANA EDITH / / OJEDA JUSTO LUIS / / OLMEDO GREGORIO EFRAIN y CAVALIERI ANDREA PAOLA / / ORDEN JULIA CANDIDA / / ORONA MARCELO FABIAN / / ORRADRE REINALDO JOSE y CARDOSO GRACIELA EDITH / / ORTEGA ELENA BEATRIZ / / OTTAVIANO MARIO OSCAR / / OYANTO SUSANA EDITH / / PACHECO ERNESTO FABIAN / / PALOMEQUE NORMA MABEL / / PAZOS SONIA SUSANA / / PEREZ PUBLIO OSCAR / / PESCLEVI DOMINGO PLACIDO / / PINEDA KARINA ALEJANDRA / / PONCE JORGE DANIEL / / PRADO NILDA BEATRIZ / / PULLOL MARIA ELVIRA / / RAMIREZ JORGE DANIEL y LABOURDETTE MARTA ELINA / / RAMIREZ LAURA MARCELA / / RAMOS NESTOR FABIAN / / REBOLINI MARIANA BEATRIZ / / REBOZZIO ALCIRA ANTONIA y LOPEZ ENRIQUE ORLANDO / / RIGO MARIA CRISTINA / / RINALDI MONICA CRISTINA / / RINCON FLORENCIA ANABELLA / / RINCON SANDRA VERONICA y DURAN MARIO ALEJANDRO / / RIVERO PATRICIA ALEJANDRA y VICTORERO MARIO ANDRES / / RIZZO LIDA NOEMI / / RODRIGUEZ CARLOS ISMAEL / / RODRIGUEZ MARIA ALICIA / / RODRIGUEZ RAUL ANTONIO y LOPEZ MARIA FERNANDA / / ROMANO AMELIA RENEE / / ROSENDE ROSANA MABEL y MIGUEZ CARLOS LUJAN / / ROUTABOUL ALBERTO ANTONIO / / RUPPEL JUAN ANGEL / / SABBI MARIA LAURA / / SALVATIERRA HUGO JAVIER y SIERRA ANALIA MARISOL / / SAUCEDOS ADRIANA GRACIELA // SCHROH ARACELI FERNANDA / / SCHWINDT JOSE REINALDO / / SERRANO MARCELO RUBEN y OCCHI GLADYS MABEL / / SEVERO CLAUDIA BEATRIZ / / SILVA ADRIANA LUJAN / / SILVIA MORALES MARIA TERESA / / SIMON MARIA DE LOS ANGELES y CONTI CESAR OSCAR / / SOSA MONICA ALEJANDRA / / SUAREZ FERNANDA DEL CARMEN y VILLEGAS CLAUDIO HECTOR / / TOLEDO CARLOS ARSENIO / / TONELLI HECTOR DANIEL / / TORRES GLADYS ESTHER / / TORRES LUIS ANGEL / / VALLEJOS JOSE HUGO y STERKI MARCELA ADRIANA / / VAN DYK JUAN CARLOS y SALIAS GRACIELA NOEMI / / VARETTA VIVIANA BEATRIZ / / VIDELA ANTONIO RAMON / / VILLAGRA BARBARA DEL VALLE / / VILLAMAYOR NESTOR FABIAN/CASENAVE VERONICA VALERIA / / ZABALETA MARINA DE LA CRUZ y DIUONO CRISTIAN OSCAR
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