Lo acusan de robar un iPhone: “no tengo nada que esconder, yo no robé”

Juan José Garabento (30) habló con Infoeme para aclarar el hecho que sucedió el último martes en cercanías del Colegio San Antonio, donde se lo acusó a él de robar un iPhone a una menor.

Según su versión, "la persona que había robado el teléfono, minutos después se dirigió a mi domicilio a contarme que el celular era robado y me ofreció cobrar la mitad de los 12.000 pesos que daban como recompensa a quien lo encuentre y me negué".

Al momento de la detención, "nos encontrábamos en mi casa, donde fuimos arrestados por la policía y la dueña del teléfono no dejaba de acusarme, le pedí que me mire bien, para que se de cuenta que yo no había sido. Quien lo robó, le decía que yo no era pero ella no paraba de señalarme. Tenía parte de enfermo en el trabajo, estuve todo el día en mi casa”.

“Cuando la nena me acusa, me esposan y me hablaba a mí como que había sido el ladrón. La policía me trató muy mal y se me vino el mundo abajo porque me conoce mucha gente, soy un padre de familia, tengo trabajo. No tengo nada que esconder, yo no robé” dijo.

De esta manera siguió su versión :“él tuvo tiempo de bañarse y de afeitarse, de cambiarse la ropa, yo estaba de bermudas en mi casa. A mí me señalan como autor del hecho por cómo me describía la nena. Vamos a hacer una contradenuncia para limpiar mi nombre, voy a agotar todas las instancias para que se sepa realmente quién es el que robó el teléfono.”

Por último declaró: “No conozco a la familia de la nena, pero quiero que sepan que yo sería incapaz de atacarla, jamás se me cruzó por la cabeza, espero que me entiendan”.