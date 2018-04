Alerta por Farmacity: “No es un tema jurídico, sino político”

Un reciente fallo de la Procuración General de la Nación - que avala el desembarco de la firma Farmacity en la provincia de Buenos Aires- despertó aún mayor preocupación en los farmacéuticos de nuestra ciudad.

Consultado por Infoeme, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, Alberto Gómez, calificó a la resolución de la Procuración como “un claro atropello a las leyes de la provincia y a la autonomía provincial. Es una ley que tiene 30 años. La promulgó el radicalismo bajo la gobernación de Armendáriz , después vino Duhalde, Solá, Scioli y a nadie se le ocurrió plantear la inconstitucionalidad de la Ley. No es un tema jurídico, sino político” advirtió.

“La persona que inicia la causa contra la Provincia, porque no es contra los farmacéuticos sino contra la Provincia, es Mario Quintana, Vicejefe de Gobierno. Y a eso se sumó otro escándalo más; la Justicia procesó al ex secretario de Salud de nación - Raúl Alejandro Luis Ramos- por cajonear expedientes de infracciones de Farmacity y no cobrar las multas. Quintana dijo el lunes que se iba a desprender de las acciones de Farmacity antes de fin de año y el martes sale el dictamen de la Procuración. Es todo muy llamativo” señaló el titular del Colegio.

Gómez se mostró poco esperanzado en la postura de la Corte Suprema, quien definirá si avala o no el arribo de la cadena multinacional: “La Corte tiene cinco miembros y dos fueron nombrados mediante decreto por Macri y uno fue el patrocinarte de Quintana a favor de Farmacity y el otro tiene vínculos personales con la Dra. Andrea Gualde que es quien maneja la parte legal de Farmacity” advirtió.

Además se refirió a la falta de un posicionamiento público de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre la temática: “No se expidió nunca. Se le ha pedido audiencia y nunca nos atendió. Solo le pedimos que nos diga qué modelo sanitario quiere para la Provincia. Si quiere el modelo que queremos nosotros y que está en los países más desarrollados o si quiere que el medicamento sea una mercancía más y no un bien social como lo dice la Constitución” sostuvo.

No estamos en contra de que entre Farmacity pero que lo hagan legalmente como cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros violentó una ley para poder abrir

Para el profesional, “se va a formar un monopolio o un oligopolio muy grande y va a pasar lo que pasa en Chile. Se ponen de acuerdo, carterizan los precios y se van para arriba. El argumento de Farmacity es que es para bajar los precios. En Capital hace diez años que están y no bajaron ningún precio. Porque los precios lo ponen la seguridad social y la industria, no las farmacias” dijo.

Sobre las medidas a adoptar por los Colegios de Farmacéuticos indicó: “Estamos esperando si se expide la Corte. Vamos a ir a Cortes internacionales. El jueves 26 de abril vamos a movilizarnos a La Plata porque hay un proyecto del Dr. Lisandro Bonelli del Frente Renovador para ratificar la propiedad de las farmacias y que las sociedades anónimas no puedan ingresar a la Provincia” finalizó Alberto Gómez .