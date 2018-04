María Eugenia Vidal planea una nueva reunión con los docentes para seguir con las negociaciones salariales.

“Espero que sirva para acotar las diferencias y les permita a los chicos volver a clases” dijo la gobernadora al referirse al próximo encuentro que podría realizarse el próximo jueves o viernes.

La posible convocatoria se dio a conocer luego que se difundieran los índices de inflación de marzo, que se elevó a un 6,7% trimestral poniendo en duda la posibilidad de cumplir con la previsión oficial del 15% propuesta para todo el año.

De todos modos, el gobierno afirma que la oferta en realidad es del 18%, ya que computa los plus por presentismo, por capacitación y material docente, lo que los gremios no aceptan ya que no son remunerativos. Además, Vidal que recordó que los acuerdos salariales ya cerrados incluyen "una cláusula de revisión" y que a los docentes también se la ofrecen.