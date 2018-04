“No hubo los votos necesarios para declarar la Emergencia Tarifaria”

El Concejo Deliberante rechazó por mayoría el proyecto de Emergencia Tarifaria presentado por Unidad Ciudadana - tras la negativa de Cambiemos y Radicales Convergentes - y votó por unanimidad un proyecto de resolución alternativo del oficialismo referido a la problemática.

Infoeme dialogó con el concejal de Unidad Ciudadana, Germán Aramburu, quien indicó el rechazo al proyecto original se dio por la negativa de “Cambiemos y la concejal de Radicales Convergentes”.

“Llevaron un proyecto alternativo de Cambiemos que se terminó votando pero que es liviano porque piden que se retrotraiga al último aumento, que se quite un 5% del IVA y que se revea el cuadro tarifario de luz para que sean similares la tarifas de CABA y Conurbano con las del interior de la provincia de Buenos Aires” expresó el edil.

En este sentido, Aramburu ironizó: “Si dicen que sean similares las tarifas entre una y otras ciudades lo que va a ser Cambiemos es subirlas todas”.

En esta línea, consideró que “la reducción del IVA en un 5% con aumentos del 500% o 600% no hace a la cuestión. Cambiemos está en una postura de no querer ver la realidad, ya pasó con la emergencia sanitaria laboral que no la votaron” dijo.

El concejal de Unidad Ciudadana comparó la situación local con lo ocurrido con los proyectos de Emergencia Tarifaria presentados en otras ciudades: “En Tapalqué, 9 de Julio, Las Flores se votó por unanimidad y ahí también hay Cambiemos” expresó.

Respecto a los eventuales beneficios de la Emergencia Tarifaria explicó que “generaba la seguridad que no iba a haber más aumentos durante este año. Después tratar de reducir las tarifas a años anteriores”.