Galli visitó a la familia del vecino que murió camino al Hospital: “agradezco el gesto”

En la jornada de este viernes, Fernanda Rincón, hija de Adolfo Enrique Pérez Saravia, el sierrachiquense que falleció camino al Hospital publicó en redes sociales y agradeció al Intendente Municipal Ezequiel Galli por la “humilde actitud de acercarse a casa de mi mamá”.

En la publicación detalló que el Jefe Comunal se reunió y charló con la familia, además expresó: “La importancia de sentir que escuchó y está al tanto de la problemática que tenemos como pueblo”.

A pesar del agradecimiento, Rincón subrayó: “Estoy muy dolida pero me gana alguien que reconoce el error aunque no modifica lo vivido, el perdón es sanador y yo decido perdonar porque me hace bien”.

Además en su relato agradeció a los vecinos de Sierra Chica y a los funcionarios que la acompañaron.

Cabe recordar que este jueves familiares de dos personas que perdieron la vida en los últimos días y que denuncian “negligencia” en la atención médica municipal se manifestaron este jueves frente al Palacio San Martín y relataron sus sentimientos en torno a lo sucedido, entre ellos estuvo presente Fernanda Rincón.