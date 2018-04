Comenzó la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante

Este jueves a partir de las siete de la tarde comenzó la primera sesión ordinaria del año del Honorable Concejo Deliberante en la Sociedad Española. En el recinto se encuentran presentes varios vecinos con pancartas en contra de los tarifazos.

En la orden del día del periodo deliberativo 2018 ingresaron varios proyectos que tomaron valor parlamentario mientras que se debatirán más de veinte temas, entre los más relevantes estarán la situación médica de los CAPS, Hospitales de las localidades y las tarifas.

El primer tema que se trató fue, la propuesta del Intendente Ezequiel Galli, de denominar "Diego Wagner Clar" al nuevo Parque Lineal del barrio Villa Magdalena. Uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

Finalmente resultó aprobado por unanimidad y lo destacado de la jornada fue que la sesión comenzó con los hermanos de Wagner izando la bandera Argentina.

Otro proyecto similar se trató y fue la Comisión de Homenaje al Ingeniero Mario Garrone, para denominar con su nombre a un espacio en inmediaciones de la Casa del Bicentenario, “Plazoleta Mario Garrone”.

Por otro lado, se debatió la solicitud de la FIO de tratar un documento elaborado en la jornada "Semana de la Industria, para potenciar recursos locales de energías renovables". Ambos resultaron aprobados por unanimidad.

Unidad Ciudadana presentó un Proyecto sobre tablas para repudiar la intervención del PJ Nacional pero a la hora de la votación fue rechazado por mayoría, tanto por Radicales Convergentes como por Cambiemos.

Al tiempo se discutió una propuesta del Bloque de Radicales Convergentes que pretende la limpieza de calles aledañas al Ferrocarril, también como el mantenimiento de elementos para realizar actividad física en el Parque Helios Eseverri. Aprobado por unanimidad.

En esa línea, se debatió la propuesta del Bloque Cuidemos Olavarría por el pedido de limpieza de Av. Ituzaingó hasta el acceso al Relleno Sanitario. Tomó la palabra el concejal Einar Iguerategui y señaló: “Es vergonzoso como está el camino. Le pido al Gobierno que haga limpieza del sector”.

Tiempo después se discutió el pedido de informes del Bloque Frente Renovador que solicita al Ejecutivo detalles del funcionamiento de los módulos de Destacamento Policial ubicados en barrios Independencia y CECO I desde 2017.

Al respecto, el edil Marcelo Latorre expresó: “No tenemos que olvidar que estos barrios estuvieron inmersos en muchos conflictos. Queremos que nos den un informe sobre el monto respecto a la seguridad del barrio”.

En respuesta, el edil Juan Fal (Cambiemos) brindó detalles de la serie de obras “que realizamos en materia de seguridad en la ciudad”.

Finalmente fue aprobado por unanimidad.

También se trató el pedido de informe, del mismo espacio político, al Departamento Ejecutivo, sobre la presencia médica en Sierra Chica.

Al respecto, Latorre manifestó: “Solicitamos que se adjunte el proyecto de los vecinos de Sierra Chica que presentaron. Es un tema muy serio y merece el reconocimiento y el análisis de lo que sucedió. Hay un slogan la salud ‘cerca de la gente’ cuando estamos más lejos de la gente. Para un accidente la ambulancia tardó 14 minutos”.

Y continuó: “Estamos teniendo toda la aparatología en Sierra Chica pero es imposible que no tengamos médicos. Vemos con preocupación porque no podemos ser tan mecánicos e insensibles, no podemos priorizar médicos por la distancia o densidad de población”.

Siendo las 20.06 horas tomó la palabra Eduardo Rodríguez y subrayó: “Nosotros vamos a proponer una resolución con un pedido que ya hicimos el año pasado. ¿Quién sabe que tienen que llamar al 107? Hay una falta de cobertura médica que va del 80 al 23 %. Les pedimos que reciban a la gente, que pongan la cara y muestren algo de sensibilidad. Hoy no lo hicieron”.

El edil Alejandro Gregorini (Cambiemos) optó por destacar: “El tema del SAME es importantísimo. Es importante esta discusión, queremos resaltar el accionar del equipo de Salud que ayer se presentó en el HCD, en su totalidad, para hablar de este tema”.