Mucho dolor de los familiares que protestaron en el Municipio

Familiares de dos personas que perdieron la vida en los últimos días y que denuncian “negligencia” en la atención médica municipal se manifestaron este jueves frente al Palacio San Martín y relataron sus sentimientos en torno a lo sucedido.

Fernanda Rincón, hija de Adolfo Enrique Pérez Saravia, el sierrachiquense que falleció camino al Hospital expresó: “Me acompañaron las personas del pueblo que conocía a mi papá. Lo que dijeron ayer los funcionarios fue lamentable. Ante la emergencia siempre vamos a lo que tenemos más cerca y nos encontramos con que no había médicos. Aunque el desenlace fuera el mismo hubiese deseado que mi papá hubiese estado acompañado por un médico como corresponde” expresó.

Además cuestionó los dichos de la asesora Mariana Diamanti sobre la eficiencia en la atención mediante los llamados al 107: “En redes sociales nos dijeron de casos de personas que llamaron al 107 y les daba Necochea y Mar del Plata” dijo.

“Ayer en la conferencia dieron a entender como que la denuncia no estaba hecha pero lo está. Ahora voy a esperar que la Justicia investigue y los que tienen que pagar que paguen. La vida de mi padre no me la van a devolver. Yo no quise hacer la autopsia porque era mucho todo y sé que pierdo en cuanto a pruebas. Pero quiero que esto cambie por mi pueblo porque no podemos estar sin médicos y estamos por todas las personas que han sufrido negligencias. La salud debe ser prioridad” agregó Rincón.

Para la mujer existe “un desinterés por la salud. No hubo un acercamiento, un gesto humanitario. Correte de la función, las personas tenemos rostro. Acá estamos” indicó.

“Ayer quedé muy indignada y el paso a seguir es la exhumación” finalizó en referencia a la causa judicial en la que interviene la UFI 7 de Olavarría.

“Se ríen de la gente, lo único que tengo bronca”

Por su parte, Celeste Lucas, cuñada de Silvina Stalldecker, la joven de 26 años que murió por una infección generalizada y cuya familia denuncia “negligencia” en la atención médica del Hospital relató: “Ir cuatro días y que no te atiendan o que te den Ibuprofeno o Paracetamol. No es así, cuatro días estuvimos yendo y nadie nos dio bola. Se nos ríen en la cara” señaló.

También cuestionó los dichos de la asesora Diamanti: “Cómo van a decir que una ambulancia tarda seis minutos, son mentiras. La llamás y no van. Es una injusticia y no dan la cara. Y la gente que no vino espero que nunca estén en una situación así porque si estamos acá es por ellos. A silvina no la vamos a recuperar. Se ríen de la gente, lo único que tengo bronca” consideró.

“Le dieron para bajar la fiebre paracetamol y cuando fue el jueves le dieron una crema por las manchas que le salieron que era por las manchas por la infección y la mandaron a un dermatólogo. Yo tuve que ir a decirle que tenía infección urinaria y no soy médico” advirtió Celeste Lucas.

Por último se refirió a la denuncia judicial: “Estamos esperando el resultado de la autopsia. Pero más allá de eso el abandono está en ir cuatro días y que no te atiendan. Si la hubieran atendido antes hoy estaría con su hijo. Hoy estoy con una criatura que la miro y lloro. Y acá se lavan las manos y no dan la cara".