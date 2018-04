“La sensación es la del alejamiento con el ciudadano común”

Concejales opositores hablaron este miércoles con los medios tras la reunión que mantuvieron este miércoles con el equipo de Salud municipal.

La conferencia de prensa fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Salud, Alicia Almada (UC) junto a los ediles de “Cuidemos Olavarría”, Eduardo Rodríguez y Einar Iguerategui y el concejal del Frente Renovador, Marcelo Latorre.

En primer lugar, Alicia Almada valoró “el acercamiento de las autoridades de salud ante nuestro requerimiento que es el de los ciudadanos que vienen a reclamar a los concejales” pero cuestionó: “Veo que las autoridades brindan mucho dato numérico, mucha estadística pero la sensación que nos deja es la de un alejamiento con el ciudadano común. O porque no se comunican las cosas que se están haciendo o porque no están percibiendo la gravedad de lo que está pasando en las localidades” indicó.

“Ellos diferencian la atención primaria de las guardias y reconocen que no estas últimas no están cubiertas en su totalidad- dicen que están entre un 83% y un 90%- y se estaría dando respuesta en el día de hoy a junio con más personal en Sierra Chica pero reconocen que no están teniendo los médicos suficientes” agregó.

Por su parte, Eduardo Rodríguez: mencionó: “es un nuevo equipo de Salud, es el tercer titular que tiene el intendente Galli en dos años de gestión y es el cuarto equipo de gestión de Salud. Nos informaron que hay un sistema centralizado de las guardias que empieza a operar mediante el llamado al 107. Le planteamos que el vecino común al primer lugar donde acude es al centro de Salud y que justamente en horarios y días determinados el vecino concurría y no tenía el médico de guardia” dijo.

“Le planteamos los problemas en los traslados cuando tienen que hacerse cargo los choferes y enfermeros cuando no hay un profesional médico para diagnosticar la gravedad de la situación” añadió.

Sobre la la aparatología del Hospital, Rodríguez dijo que los médicos “reconocieron que el resonador estuvo todo el 2017, salvo un periodo muy cortito del mes de agosto no estuvo plenamente operativo. Hay un problema con la estabilidad de la electricidad para cual se está haciendo un proceso de compra de un estabilizador que no permite que el resonador sea utilizado para todos los estudios. Reconocieron las derivaciones que se hicieron y en el 2018 también ha estado en la misma situación”.

Respecto al tomógrafo mencionó que “se habló que estuvo inactivo del 9 al 31 de enero del 2018. Se hicieron derivaciones con gastos posteriores. Nosotros dijimos que en el mes de marzo hubo un problema pero veíamos por RAFAM la orden de compra de las derivaciones que se habían producido en enero pero el proceso administrativo fue posterior”.

“Planteamos la posibilidad de la compra de un nuevo resonador. Nos informaron que hoy un resonador tiene un valor de 900 mil dólares- unos 18 millones de pesos- que es una cifra que con el presupuesto municipal es una inversión que podría hacer el Municipio. Sin embargo nos confirmaron que no tienen prevista la compra ni de un nuevo resonador ni de un tomógrafo. Si hablaron de una inversión con la digitalización del sistema de rayos” mencionó Rodríguez .

Por su parte, Marcelo Latorre coincidió en que es “necesaria la compra del resonador, tiene que ser una prioridad. Todo lo que veníamos denunciando con la falta de médicos en las localidades lo reconocieron” consideró.

Finalmente Einar Iguerategui analizó: “Plantean que el vecino llame al 107 porque reciben la llamada en un centro de operaciones que tiene a partir de un convenio con el SAME. Pero los vecinos de Sierra Chica están acostumbrados a ir a la sala. Ellos contentan con números pero no es lo que siente el vecino que concurre a la Sala y estaba acostumbrado a un médico las 24 hs. Hay un problema de comunicación con los vecinos para trabajar este cambio de hábitos y no puede ser intempestivo” cerró.