"Es importante consultar al 107 ante cualquier emergencia"

Lo expresó el actual secretario de Salud Municipal, Christian Waimann tras la reunión que el equipo de Salud mantuvo este miércoles con concejales. Junto a la nueva asesora del área, Christian Waimann hablaron con los medios sobre la situación de la cobertura de médicos en las localidades y el equipamiento en el Hospital “Hector Cura”. “No creemos que la presencia o no de médico hubiera cambiado el desenlace” expresó el nuevo Secretario respecto al caso del paciente que falleció en un traslado desde Sierra Chica. Además se refirieron a la muerte de una joven de 26 años que es investigado por la Justicia.

En primer lugar, Mariana Diamanti indicó que tras su alejamiento de la Secretaría de Salud -debido al decreto antinepostismo firmado por el intendente Ezequiel Galli- “voy a ser asesora de salud del Intendente y el secretario de Salud va a ser Chistian Waimann” dijo.

“Para la firma del decreto hubo una reunión muy extensa porque había que tomar una decisión como matrimonio y creemos que esta es la mejor manera que podemos seguir aportando a esta gestión” agregó.

Sobre su nuevo rol, el médico Christian Waimann consideró: “las líneas de trabajo son las mismas. Sigue el mismo organigrama, completamos todas las Jefaturas del Hospital y la planta jerárquica que nos está permitiendo funcionar un poco más rápido que antes” consideró.

Luego los profesionales dieron detalles de la reunión con los integrantes de la Comisión de Salud.

Uno de los ejes “fue el tema del resonador y el tomógrafo. Se les explicó a los concejales los tiempos que habían estado fuera de servicio. Respecto al resonador se comentó que si bien está 100% operativo hasta la llegada del estabilizador – que teóricamente hoy salía de la aduana- está limitado a estudios de emergencia. Respecto al tomógrafo se les dijo que el periodo que dijeron que estaba roto no lo estuvo, sí durante un periodo de enero y se arregló. Mientras tanto para cubrir las necesidades se contrató a un privado y un servicio más Premium técnico” consideró Waimann.

Respecto a la situación de los servicios de salud en las localidades indicó: “se habló de la atención primaria de la Salud y las guardias. Sobre lo primero, la inquietud era que el Dr. Nicolás Pereira asumió como Jefe de Guardia del Hospital y dejaba un cargo en la Sala. Pero a partir de la fecha va a estar el Dr. Mario Díaz y desde junio la Dra. Jorgelina Montenegro” precisó.

En referencia a las guardias de localidades “explicamos que las guardias son del sistema de emergencias de Olavarría para todo el Partido que se cubren con los recursos que tenemos. Cubrimos siete centros de adultos. La falta de médicos no es novedad, está en toda la región. Planteamos que la idea es ir mejorando y que en marzo llegamos a una cobertura del 93% de todos los cargos. Al no ser del 100% hay que priorizar los recursos. El primero es si es un Hospital o un centro periférico y que porcentaje de ocupación tiene, consultas, población, distancia al Hospital y tipo de consulta. Es importante que el paciente consulte primero al 107 ante cualquier emergencia así esté a una cuadra, porque eso dispara el sistema de priorización. Y ahí dice de donde tiene que salir la ambulancia a buscarlo. Si es un caso de mediana o alta complejidad va a tener que salir del Hospital municipal” agregó el secretario de Salud local.

En referencia a las estrategias para llegar al 100% mencionó “a las residencias y convenio con la Escuela de Salud. Pero chocamos con la realidad: un médico tarda entre diez y doce años en formarse” advirtió.

Sobre la cobertura de los fines de semana o feriados dijo: “son los días que más cuesta cubrir. Esos días en general hay eventos que hay que cubrir con médicos”.

En este sentido, Diamanti agregó: “Si bien uno tiene incorporado que Sierra Chica es una localidad vecina está a una distancia de seis minutos. Si el paciente de Sierra Chica llama al 107 en seis minutos va a tener una ambulancia. Muchas veces la gente está acostumbrada a dirigirse a la Sala pero pedimos que se comuniquen al 107 porque nos deja un registro y se optimiza el sistema de salud” destacó.

“Nos encantaría tener un médico todo el día en Sierra Chica pero tenemos que optimizar el recurso. Tenemos dos áreas que se superponen y se lleva rápidamente con ambulancia” sostuvo.

Finalmente los profesionales se refirieron a los dos casos denunciados públicamente por muertes de pacientes.

“El caso de Sierra Chica lo estudiamos bien. Es un paciente que se presentó a la guardia de la sala. Fue trasladado inmediatamente al Hospital porque ese día no había médico y fallece por muerte súbita durante el viaje. Al no hacerse autopsia no sabemos la causal de muerte. Se realiza reanimación en forma correcta y uno infiere que la causa de muerte era inminente y tampoco el CAP de Sierra Chica está preparado para recibir un paciente que tenga cualquier patología que lo lleve a muerte súbita. El traslado tendría que haber sido en primera instancia al Hospital. Por eso la importancia del 107. Si el señor hubiese llamado al 107 hubiera recibido una ambulancia de alta complejidad” sostuvo la asesora Mariana Diamanti.

Para Waimann “la presencia o no de médico no hubiera cambiado el desenlace” consideró.

Por último se refirieron a la situación en torno a la muerte de una mujer de 25 años que murió en el Hospital y que tras denuncias de familiares por el tipo de atención recibida se encuentra investigada por la Justicia: “En este caso es una paciente que ingresa y que desgraciadamente desenlaza con una muerte. Es una pérdida enorme pero la historia clínica está en Fiscalía con lo cual está judicializado y no podemos hablar del tema. Se va a estudiar para que la justicia determine el causal de muerte. Tenía una enfermedad de base y estuvo atendida por un grupo de médicos excelente y se necesita el resultado de la autopsia y una evaluación profunda” aseguró Mariana Diamanti.