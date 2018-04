Julián Masson no se olvidará este primer día de abril, debutó como titular en el Torneo Federal C y además contuvo un penal para que Estudiantes se quede con la victoria y el pasaje a las Semifinales de la competencia.

El debut menos pensado: “No me imaginaba nada de esto”

Torneo Federal C

En búsqueda del ascenso interprovincial que otorga la zona, Estudiantes encontró en el debutante Masson su boleto a la siguiente instancia.

Con ninguna responsabilidad en el gol de Unión, con muy buenas intervenciones en los 90 minutos reglamentarios, con mucha autoridad para ordenar a sus compañeros y con una gran tapada a Sotelo en el inicio de la serie de penales, Julián Masson se convirtió en el héroe de Estudiantes en la tarde del domingo.

“No me imaginaba nada de esto” comenzó diciendo el juvenil arquero que agregó: “Hicimos un gran partido, no pensaba llegar a los penales”.

Pero con la definición desde los 12 pasos hecha realidad, Masson afirmó entre las felicitaciones de compañeros, cuerpo técnico y allegados: “Me la jugué a que todos los penales iban cruzados porque habíamos mirado algunos vídeos y por suerte salió bien”.