Mano a mano con el autor de “Arde la Colmena” a casi un año del recital del Indio en Olavarría

Este domingo a las 18 hs, será presentado el libro “Arde la Colmena” en el salón de Corim, ubicado en barrio Los Robles. El escrito nació como consecuencia del último recital que brindó el Indio Solari en Olavarría el pasado 11 de marzo.

Su autor, el escritor y periodista olavarriense, Sergio Sarachu, dialogó con Infoeme sobre su flamante obra donde relata lo sucedido, cuando el ex cantante de los Redonditos de Ricota llegó a la ciudad.

I: ¿Qué fue lo que impulsó la edición de “Arde la Colmena”?

S.S: Comencé a recibir información tanto de la organización, cómo la ciudad que se estaba preparando para el recital. Entonces empecé a escribir y hablar con gente. Pensé en dos mujeres ricoteras: Sara una mujer que trabaja en la Municipalidad y Paola una periodista que trabaja para un portal de noticias. Entre las dos van teniendo información de primera mano y van contando todos los detalles muy íntimos, como son la negociación de la municipalidad con los productores y también viendo cómo está viendo la ciudad este tema. A través de esta amistad, se va a ir relatando el libro con todos los detalles y la información, después van al recital.

I: ¿Recibiste alguna advertencia por parte del Municipio?

S.S: Todo lo contrario, he tenido la posibilidad de hablar con mucha gente que me han dado datos importantes. Esta es una novela basada en hechos reales, no es un material periodístico. Lo que hay acá son muchos elementos de la realidad, adaptados a la ficción. Hay partes que son desarrolladas como ficción porque tienen que ver con la modalidad del relato y la novela.

I: ¿La gente de Olavarría colaboró para la recolección de información?

S.S.: Muchísimo. El libro cuenta con relatos en primera persona de los vecinos de esa zona, pues la mamá de una de las protagonistas, vive en frente de las puertas del recital. La idea es que los lectores puedan sentirse reflejados, tanto los que la pasaron bien, como los que la pasaron mal.

I: “El pogo de Olavarría al desnudo” ¿Nos encontraremos con información exclusiva dentro del escrito?

S.S.: Sí, aún los periodistas más experimentados de Olavarría se van a sorprender. Hay detalles exclusivos que aún no han salido a la luz, entonces a partir de esta información es cuando puedo reconstruir que hubo un momento que casi se suspende el recital: Qué fue, cómo fue, quienes estuvieron en esta charla.

I: ¿Tuviste contacto con los familiares de las víctimas?

S.S.: No, el relato del libro pude hacerlo una semana después que se realizó el recital, así que no entro en la causa judicial y a los muertos solamente los menciono con nombre y apellido, pero no tuve contacto con los familiares de las víctimas. Es sólo ficción.

