Empieza el fútbol, El Fortín el repechaje y hay carrera en un “finde” con mucho que elegir

Empiezan las divisiones inferiores de básquet y el torneo de Primera de la Liga de Fútbol de Olavarría, mientras que El Fortín buscará lograr un buen resultado en el primer partido del repechaje del Torneo Federal C. Además varias propuestas que Infoeme te recuerda para que no te pierdas ni un solo evento deportivo en un fin de semana "completito".

El segundo fin de semana del mes de marzo llega repleto de actividades deportivas donde se destacan la Carrera de la Mujer en el Parque Helios Eseverri y el primer partido del Repechaje entre El Fortín y Jorge Newbery en el Ricardo Sánchez. Además muchos deportes inician con su calendario del 2018.



El sábado será día de debut para varias competencias en diferentes ligas. En horas de la mañana, se pondrá en marcha el Torneo Preparación que organiza la Federación Tandilense de Hockey y también las divisiones inferiores del básquet formativo regulado por la ABO.



En el Parque Guerrero, el hockey de Estudiantes recibirá a Remo desde las 10:00 hs., disputando en primer turno el cotejo de Sub 14. Posteriormente jugarán Sub 12, Sub 16, Sub 18, Intermedia y Primera.



El básquet dividirá su fecha inicial entre sábado y domingo, pero en la jornada sabatina habrá mucha actividad fuera de la ciudad con los choques entre Sport y Pueblo Nuevo, Independiente vs Unión y Progreso y San Martín vs Racing. Mientras que el domingo van los partidos entre Chacarita y Estudiantes negro y Racing (L) y Comercio.



En Olavarría, Estudiantes Blanco recibirá a Las Flores desde las 10:00 hs. y en el gimnasio del Club Ferro se revivirá una nueva edición del clásico del riel entre los “carboneros” y El Fortín desde las 10:00 hs.



También, dentro de las categorías formativas, se llevará a cabo la tercera fecha del fútbol de Inferiores regulado por la Liga de Fútbol de Olavarría.



La actividad, que dio comienzo el viernes con varios partidos, continuará en la mañana del sábado con el partido entre Racing y Embajadores en la cancha del CEO desde las 11:00 hs. y también en Sierra Chica con el choque entre Sierra y Loma Negra en idéntico horario.



También por la mañana, pero en Sierras Bayas, San Martín recibirá desde las 11:00 hs. a Hinojo.



El único encuentro que se llevará a cabo en horas de la tarde será Ferro y Estudiantes que completarán la tira iniciada el viernes. Además quedó postergado, por no contar con un espacio para su disputa, el cruce entre Luján y El Fortín.



Pero no sólo el hockey “bataraz” y el básquet formativo inician su competencia, el pádel organizado por la Asociación Civil Olavarriense tendrá su primera fecha en el transcurso del fin de semana al igual que la máxima categoría del fútbol liguista que iniciará su torneo clasificatorio al Torneo Regional Federal el venidero sábado.



En el Ricardo Sánchez, desde las 20:00 hs. (dos horas antes en Reserva), El Fortín recibirá a Hinojo.



Por otro lado y cerrando las jornadas previstas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo la carrera de la Mujer en el Parque Helios Eseverri desde las 18:00 hs. La competencia regulada por el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría será en una distancia de 5 kilómetros y otorgará numerosos premios.



Cerrando las actividades del día sábado, el fútbol de veteranos jugará las semifinales del Torneo de Verano en la categoría de mayores de 30 años en la cancha de La Candela desde las 16:15 hs. En primer turno Racing se enfrentará a Mariano Moreno y luego, La Candela enfrentará a Crotto.



Para el día domingo, el evento que cobra mayor protagonismo es el partido por el Federal C entre El Fortín y Jorge Newbey desde las 19:30 hs. en el Ricardo Sánchez.



El choque será el partido de ida de la etapa de reclasificación y será arbitrado por Bruno Amiconi. Sin embargo, habrá más actividades deportivas en la ciudad.



En horas de la mañana –desde las 11:00 hs.- se llevará a cabo un encuentro recreativo de softbol a cargo de Racing Koalas en el predio que los “chairas” poseen en Cerrito y Juan XXIII.



La tarde del domingo contará también, con el debut de la mayoría de los equipos olavarrienses en la competencia doméstica de la Liga de Fútbol. Jugarán Loma Negra – Estudiantes, 14:00 hs. y 16 hs.; Sierra Chica – Luján, 14:30 hs. y 16:30 hs. y Racing – Embajadores -en cancha del CEO- a las 15:00 hs y 17:00 hs., todos en Reserva y Primera, respectivamente.



Por último, las actividades deportivas del fin de semana culminarán el lunes cuando se enfrenten Ferro y San Martín, a las 19:30 hs. y 21:30 hs. en el Domingo Colasurdo. Este encuentro debió ser postergado por pedido de la policía a pesar del compromiso asumido por cubrir todos los partidos en el transcurso del domingo.